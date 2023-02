F-22 tuhosi kohteen, toinen tutkahavainto USA:n yllä

Pohjois-Amerikassa on lyhyessä ajassa ammuttu alas kolme lentävää kohdetta. Viime viikolla Yhdysvallat pudotti epäillyn kiinalaisen vakoilupallon, perjantaina taas Alaskassa lentäneen tuntemattoman kohteen. Eilen lauantaina Kanadan pääministeri Justin Trudeau ilmoitti antaneensa määräyksen ampua alas Yukonin yllä lentäneen tuntemattoman esineen. Kohteen ampui alas yhdysvaltalainen F-22-hävittäjä.

Lauantaina Yhdysvalloissa etsittiin lisäksi vielä neljättä lentävää kohdetta, tällä kertaa Montanan osavaltiossa, uutisoi The Washington Examiner. Osa osavaltion ilmatiljasta suljettiin tutkassa havaitun ”poikkeaman” vuoksi, mutta asiaa tutkineet hävittäjät eivät havainneet poikkeamalle syytä. Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomentokeskus Norad jatkaa tilanteen seuraamista.

Asiasta tviitanneen montanalaisen edustajainhuoneen jäsenen Matt Rosendalen mukaan osavaltion ilmatilassa olisi liikkunut kohde, joka mahdollisesti olisi voinut aiheuttaa vaaran alueen lentoliikenteelle. Viranomaisten julkisuuteen antamat tiedot ovat toistaiseksi ristiriidassa Rosendalen väitteen kanssa.

– Ilmatila on jälleen avattu, aion pysyä yhteydessä puolustusviranomaisiin, ja jakaa lisää tietoa kunhan sitä on saatavilla. Montanalaiset ansaitsevat vastauksia, hän tviittasi myöhemmin.

Kanadalaiset aikovat seuraavaksi tutkia alasammuttun kohteen. Yukonin territorion pääministerin mukaan esine ai muodostanut vaaraa alueen asukkaille, kertoo kanadalainen CBC.

Alasammutut kohteet ovat kirvoittaneet kommentteja kansainvälisen politiikan tarkkailijoilta.

– Tämä alkaa olla hyvin kiehtovaa. Toinen kohde ammuttiin tänään alas, tällä kertaa Pohjois-Kanadassa. Jäänteiden olisi pitänyt pudota maalle, ja enemmin tai myöhemmin ne löydetään jotta saamme asiaan selvyyttä, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt kirjoittaa Twitterissä.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

I am in direct contact with NORCOM and monitoring the latest issue over Havre and the northern border. Airspace is closed due to an object that could interfere with commercial air traffic — the DOD will resume efforts to observe and ground the object in the morning. — Matt Rosendale (@RepRosendale) February 12, 2023

Airspace is reopened – I will remain in contact with defense officials and share more information as it becomes available. Montanans deserve answers. — Matt Rosendale (@RepRosendale) February 12, 2023