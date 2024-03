Kiina tarttui Vladimir Putinin varoitukseen: Suuri ja epätavallinen liike

Kiinan kommunistisen puolueen Global Times -lehdessä otetaan painokkaasti kantaa Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kommenttiin ydinaseista. Lehti on Kiinan valtion virallinen englanninkielinen media. Putinin varoitusta ydinaseista luonnehditaan tästä löytyvässä näkökulma-kirjoituksessa epätavalliseksi ja ”suureksi liikkeeksi”.

Vladimir Putin viittasi ydinaseisiin torstain kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan Venäjän parlamentille. Putin muistutti länttä siitä, että Venäjällä on aseita, joilla voidaan iskeä niiden alueelle ja jatkoi, että uhkana on ”ydinaseilla käytävä sota ja sivilisaation tuho”. Putin liitti kommenttinsa Ranskan presidentti Emmanuel Macronin taannoiseen väläytykseen länsimaisten joukkojen lähettämisestä Ukrainaan. Se johtaisi Putinin mukaan suoraan konfliktiin Venäjän ja Nato-maiden välillä.

Vaikka Macronin kommentit saivatkin tyrmäyksen liittolaisilta, ovat ne kiinalaistekstin mukaan silti rajan ylitys lännen ja Venäjän välisissä jännitteissä. Kirjoituksessa arvioidaan, ettei tätä tulla ottamaan kevyesti Moskovassa.

– Siksi Putin teki tarkoituksella suuren liikkeen nostamalla ydinaseet pöydälle, viestien, että jos länsi rohkenee lähettää joukkoja, rohkenee hän käyttää ydinaseita, ”kiinalaiseksi media-alan ammattilaiseksi” luonnehdittu Hu Xijin kirjoittaa Global Timesissä

Kreml on pyrkinyt käyttämään ydinsodalla pelottelua lännen Ukraina-avun rajoittamiseen aina helmikuun 2022 suurhyökkäyksestä alkaen. Monien asiantuntija-arvioiden mukaan Moskovan tarkoituksena on ollut saada länsimaiden asukkaat ajattelemaan, ettei Ukrainan tukeminen ole suursodan riskin arvoista. Venäjän punaisiksi viivoiksi vihjailemien yhä edistyneempien asejärjestelmien toimittaminen puolustajalle ei ole samalla johtanut juuri minkäänlaisiin reaktioihin Moskovasta.

Kiinalaislehden kirjoituksessa myönnetään, että kyse oli toki vain uhkauksesta. Ydinaseilla uhkailu on kuitenkin jutun mukaan aina vakava ulkopoliittinen asia.

– On ilmiselvää, miten paljon Macronin kommentit ovat suututtaneet Putinia.

Jos länsimaiset joukot kuitenkin ottaisivat osaa sotaan, olisi kiinalaisarvion mukaan riski siitä, että Venäjän asevoimat romahtaisivat. Tätä Moskova ei jutun mukaan sallisi.

Kirjoituksen mukaan on yhä auki, voisiko Vladimir Putin todella turvautua ydinaseisiin.

– Jos edessä on tappio Ukrainassa ja sen jo valtaamien neljän itäisen [Ukrainan] alueen menettäminen ja jos Putinin hallitus joutuu heikkoon asemaan kotimaassa, voi ydinaseiden käytön kysymys tulla aiempaa avoimemmaksi.

Global Timesin mukaan länsimaat eivät rohkene ryhtyä uhkapeliin, jossa Vladimir Putin pakotettaisiin jättämään valta sillä oletuksella, että hän luopuu ydinaseista ja hyväksyy kohtalonsa.

Kiinalaistekstissä päädytään kuitenkin siihen lopputulokseen, ettei Kreml halua lopulta turvautua ydinaseisiin.

– Vladimir Putinin on parempi pitää aseiden käytön sijasta kiinni ydinasepelotteestaan ja pakottaa länttä tekemään kompromisseja tai osoittamaan pidättyväisyyttä tärkeissä asioissa. Jos ydinaseita käytetään, eskaloituu tilanne ja Kreml todennäköisesti menettää hallinnan tulevista tapahtumista.

Saksalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Ulrich Speck muistuttaa tekstin osoittavan, millä ajatuksella Ukrainan sotaa tutkaillaan Kiinassa.

– Alueiden valloittaminen ja niiden pitäminen uhkaamalla ydinaseilla, Speck summaa.

– Peking seuraa hyvin tarkasti, mitä Ukrainassa tapahtuu, ja miten Venäjä ja länsi toimivat keskenään ja ottaa oppia Taiwania varten muodostamiinsa suunnitelmiin, asiantuntija huomauttaa.

Conquering territory and then keeping it by threatening the use of nuclear weapons — Beijing is very carefully watching what happens in Ukraine, and how Russia and the West interact, drawing lessons for its plans for Taiwan. https://t.co/lLfpakMHph

— Ulrich Speck (@ulrichspeck) March 2, 2024