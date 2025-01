Kiina rakentaa pikana jättitelakan – ”Sodan esivalmistelua”

– Huomiona poliittisille ajattelijoille tältä puolen Suezin. Tältä sotaan valmistautuminen näyttää. Ironista kyllä, he eivät toki käytä siitä sitä ilmaisua, toteaa Itä-Aasian sotastrategian professori Alessio Patalano julkaisussaan X-Viestipalvelussa.

Hän viittaa julkaisullaan kiinalaisen yhtiön Hengli Heavy Industryn pikaisella aikataululla rakentamaan jättitelakkaan, joka sijoittuu Dalianiin noin 440 kilometriä Pekingistä itään. Telakan rakentamisesta ja käyttöönotosta kertoo meriliikenteeseen keskittyvä analyysiyhtiö Lloyd’s List.

Telakan rakentamiseen käytettiin aikaa vain viisi kuukautta, minkä nähdään kertovan halusta kasvattaa kapasiteettia nopeasti. Telakka on kooltaan hurjat kaksi miljoonaa neliömetriä, eli kaksi neliökilometriä, ja se koostuu 17 eri osastosta. Tarkoituksena on rakentaa muun muassa suuria raakaöljyaluksia ja offshore-porausyksiköitä.

Yhtiö on aikeissa palkata aluksi telakalle 30 000 työntekijää, mutta telakan uskotaan työllistävän noin 50 000 ihmistä sen ollessa täydessä toiminnassa.

