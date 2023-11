Kiina pyörittää valtavaa disinformaation operaatiota

Kiinan valtion väitetään rakentaneen maailman laajimman verkko-operaation perättömien tietojen levittämiseksi.

Disinformaatiolla häiritään Yhdysvaltain kansalaisia, poliitikkoja ja yrityksiä. Kohteita on uhattu ajoittain väkivallalla.

Havainto perustuu CNN:n näkemiin oikeusasiakirjoihin ja sosiaalisen median yhtiöiden omiin ilmoituksiin.

Hyökkäykset ovat usein erittäin negatiivisia ja henkilökohtaisia. Asiakirjojen perusteella hyvin organisoitu toiminta on osa Kiinan valtiollista ”uhkailuhanketta” amerikkalaisia vastaan. Yhdysvaltain ulkoministeriö uskoo Kiinan käyttäneen miljardeja dollareita hankkeeseen, jonka tavoitteena on muokata globaalia informaatioympäristöä ja vaientaa Kiinan arvostelijoita.

Kiinan presidentti Xi Jinping ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaavat keskiviikkona Kaliforniassa pidettävän talousfoorumin yhteydessä.

Kiinan operaation uhriksi joutuneita vastaan on kohdistettu tuhansia sosiaalisen median julkaisuja. Uhreja on kutsuttu ”pettureiksi” ja ”koiriksi”, minkä lisäksi heistä on käytetty rasistisia ja homofobisia ilmaisuja. Tavoitteena on aiheuttaa pelkoa ja vainoharhaisuutta.

Vastatoimet ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi. Sosiaalisen median yhtiöt ovat sulkeneet tuhansia hyökkäyksissä käytettyjä tilejä, mutta niitä tehdään jatkuvasti lisää.

Sadoista tuhansista tileistä koostuva verkosto tunnetaan nimellä Spamouflage tai Dragonbridge. Sitä on käytetty ohjaamaan verkkokeskusteluita tilanteissa, joiden on koettu uhkaavan Kiinan kommunistipuoluetta.