Kiina jatkaa kenraalipuhdistuksia: Vaarantuuko suunnitelma Taiwanissa?

Kiinan asevoimien puhdistukset vaikuttavat jatkuvan. Kiinan puolustusministeriö tiedotti lauantaina, että kaksi kenraalia on hyllytetty. Zhang Youx ja Liu Zhenli on asetettu esitutkinnan kohteeksi ”epäiltyjen vakavien kurinpidollisten ja lakien rikkomisen” vuoksi. Kiinan puolustusministeriö tiedotti asiasta lauantaina. Brittilehti Economist kertoo, että Zhangin ja Liun epäillään erotettavan viroistaan tutkinnan jälkeen.

Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Zhangin on pitkään uskottu olevan puhdistuksilta turvassa. Hän on presidentti Xi Jinpingin henkilökohtainen ystävä. Lisäksi Zhang on ollut yksi Kiinan ainoista sotilaskomentajista, joilla on taistelukokemusta Vietnamin sodasta vuonna 1979. Kenraali Liu puolestaan on tiettävästi ollut läheisissä väleissä kenraali Zhangin kanssa, ja on samaten yksi harvoista Vietnamin veteraaneista. Zhang on 75-vuotias eli huomattavasti yli Kiinan asevoimien korkeiden upseerien yleisen eläkeiän, joka on 63 vuotta. Toisaalta: korkeimmissa tehtävissä virallista eläkeikää ei ole velvollisuutta noudattaa.

Perustelut ovat varsin erikoiset. Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin tietojen mukaan Zhangia epäillään Kiinan ydinaseisiin liittyvien tietojen vuotamisesta Yhdysvalloille. Lehden mukaan häntä syytetään myös lahjusten vastaanottamisesta useissa tapauksissa, esimerkiksi puolustusministerin nimittämisen yhteydessä. Epäselvää on, liittyykö tämä epäily vuonna 2023 korruption takia erotettuun puolustusministeri Li Shangfuun vai hänen seuraajaansa, amiraali Dong Juniin, jota on viime aikoina myös epäilty korruptiosta. Myös Dong Junin syrjäyttämisestä on liikkunut viime viikkoina huhuja.

Lokakuussa presidentti Xi erotti lokakuussa yhteensä yhdeksän kenraalia. Heistä neljä oli maan asevoimia ohjaavan ja valvovan keskussotilaskomitean (CMC) jäseniä.

Noin kahden miljoonan sotilaan vahvuista Kiinan kansantasavallan armeijaa (PLA) valvovalla elimellä CMC:lla on nyt vain kaksi aktiivista jäsentä: puheenjohtaja Xi Jinping sekä kurinpitopäällikkö, kenraali Zhang Shengmin, josta tuli varapuheenjohtaja lokakuun puhdistuksen jälkeen.

Lokakuussa erotetuista korkea-arvoisin oli kenraali He Weidong, joka toimi keskussotilaskomission varapuheenjohtajana. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hän oli Kiinan asevoimien korkea-arvoisin johtaja komission puheenjohtajan, presidentti Xi Jinpingin jälkeen. He Weidongin tilalle nousi siis Zhang Shegmin.

Johtavien kenraalien nopea ja laaja erottaminen aiheuttaa epävakautta ylimmässä komennossa, mikä voi vaikuttaa asevoimien toiminnan päivittäiseen suunnitteluun, operatiiviseen valmiuteen tai strategiseen suunnitteluun lyhyellä aikavälillä. Ulkopuoliset tarkkailijat ovat varoittaneet, että tällainen puhdistus saattaa hidastaa asevoimien modernisaatiota tai kykyä reagoida nopeasti konflikteihin, esimerkiksi Taiwanin ympärillä.