Kiina ei halua Vladimir Putinin häviävän Ukrainassa – ”tappio olisi sietämätön”

Kiinalla on kolme laajaa intressiä liittyen Ukrainan sotaan, totevat Catholic University of American professori Michael Kimmage ja Council on Foreign Relations -ajatuspajan tutkija Liana Fix.

Ensimmäinen intressi on estää Venäjän presidentti Vladimir Putinin kukistuminen. Putinin johtama Venäjä on arvokas voimavara Kiinalle.

– Sillä on osansa Kiinan kylmän sodan kaltaisessa kilpailussa Yhdysvaltojen kanssa. Se tarjoaa halpaa energiaa ja suuret markkinat Kiinalle. Peking ei halua, että Putin korvataan vähemmän ystävällisellä johtajalla. Kiina ei myöskään halua nähdä hävityn Ukrainan sodan aiheuttamaa sisäistä epävakautta Venäjällä. Pahin skenaario – Venäjän valtion pirstoutuminen – voi aiheuttaa kaaosta Kiinan rajoilla, mikä vaikeuttaa Kiinan mahdollisuuksia käydä kauppaa Keski-Aasian, Etelä-Kaukasian ja Euroopan maiden kanssa, tutkijat kirjoittavat Foreign Affairs -lehdessä.

Vastaamalla mainoksessa esitettyyn kysymykseen pääset lukemaan koko artikkelin.