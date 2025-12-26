Kiina asetti pakotteita USA:n puolustusteollisuudelle

Kiinan valtio on asettanut pakotteita Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden keskeisille toimijoille, uutisoi The Wall Street Journal. Kyse on Kiinan mukaan vastatoimesta Yhdysvaltojen joulun alla hyväksymälle laajalle asekaupalle Taiwanin kanssa. Kiina ei tunnusta Taiwanin suvereniteettia, vaan pitää saarta kansantasavallan osana.

Pakotteiden kohteena on yhteensä 20 yhdysvaltalaista yhtiötä sekä kymmenen puolustusteollisuuden johtohenkilöä. Listalta löytyvät muun muassa puolustusjätti Northrop Grumman sekä lentokonevalmistaja Boeingin puolustushaara. Yksityishenkilöistä Kiinan sanktioiden kohteeksi joutui muun muassa miljardööri Palmer Luckey, drooneja ja muuta puolustusteknologiaa kehittävän Anduril Industriesin perustaja.

Pakotelistalle joutuneiden yhtiöiden ja henkilöiden kiinalaiset varat jäädytetään, heidän liiketoiminta Kiinassa kielletään ja heiltä evätään jatkossa maahanpääsy. Toimet ovat WSJ:n mukaan kuitenkin lähinnä symbolisia, sillä yhdysvaltalaisilla puolustusyhtiöillä on hyvin vähän liiketoimintaa Kiinassa.