Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Yhdysvaltalaisia Boeing EA-18G Growlers-koneita. Boeing joutui perjantaina Kiinan pakotelistalle. AFP / LEHTIKUVA / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO

Kiina asetti pakotteita USA:n puolustusteollisuudelle

  • Julkaistu 26.12.2025 | 16:14
  • Päivitetty 26.12.2025 | 16:14
  • Kiina
Kiinan toimia kuvaillaan symbolisiksi ja vähämerkityksellisiksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kiinan valtio on asettanut pakotteita Yhdysvaltojen puolustusteollisuuden keskeisille toimijoille, uutisoi The Wall Street Journal. Kyse on Kiinan mukaan vastatoimesta Yhdysvaltojen joulun alla hyväksymälle laajalle asekaupalle Taiwanin kanssa. Kiina ei tunnusta Taiwanin suvereniteettia, vaan pitää saarta kansantasavallan osana.

Pakotteiden kohteena on yhteensä 20 yhdysvaltalaista yhtiötä sekä kymmenen puolustusteollisuuden johtohenkilöä. Listalta löytyvät muun muassa puolustusjätti Northrop Grumman sekä lentokonevalmistaja Boeingin puolustushaara. Yksityishenkilöistä Kiinan sanktioiden kohteeksi joutui muun muassa miljardööri Palmer Luckey, drooneja ja muuta puolustusteknologiaa kehittävän Anduril Industriesin perustaja.

Pakotelistalle joutuneiden yhtiöiden ja henkilöiden kiinalaiset varat jäädytetään, heidän liiketoiminta Kiinassa kielletään ja heiltä evätään jatkossa maahanpääsy. Toimet ovat WSJ:n mukaan kuitenkin lähinnä symbolisia, sillä yhdysvaltalaisilla puolustusyhtiöillä on hyvin vähän liiketoimintaa Kiinassa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)