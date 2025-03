Kevätpyry lähestyy, riskejä voi olla vaikea tunnistaa

Mennyt talvi oli lauha ja vähäluminen, joten tuntuma hankalassa kelissä liikkumiseen voi olla hakusessa, sanoo LähiTapiolan johtaja Tapani Alaviiri.

Suomen eteläosaan on Ilmatieteen laitoksen mukaan saapumassa lumisadealue, joka voi tuoda mukanaan senttikaupalla lunta. Varoitukset huonosta ajokelistä ovat voimassa torstaina Varsinais-Suomesta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella.

Pääkaupunkiseudulla lunta pyryttää näillä näkymin sakeimmin torstaiaamuna.

– Liikkeelle kannattaa lähteä ennakoiden ja seurata ajokeliennusteita ja liikennetiedotteita. Luvassa on huonoja ajokelejä ja kohonnut liikenneonnettomuuksien riski, joten ainakaan kesärenkailla tien päälle ei kannata lähteä, muistuttaa yksikönpäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficin tieliikennekeskuksesta.

Keväiset lumisateet voivat olla tieliikenteessä vaarallisia. Viime vuoden huhtikuussa sattuneena lumipyrypäivänä yhteydenotot LähiTapiolan Hätäpalveluun kasvoivat jopa reilu 70 prosenttia verrattuna edeltävän viikon päiväkohtaiseen keskiarvoon.

Vastaavasti Onnettomuustietoinstituutin (OTI) kokoamat tilastot kertovat, että vuonna 2023 eniten liikennevahinkoja sattui maaliskuussa päivänä, jolloin keväisen jakson jälkeen pyrytti lunta.

– Mennyt talvi oli lauha ja vähäluminen, ja monilla on jo kevättä rinnassa, joten tuntuma hankalassa kelissä liikkumiseen voi olla ruosteessa ja lisääntyneitä riskejä vaikea tunnistaa. Jos tien päälle on pakko lähteä lumisateessa, tärkeintä on hiljentää ajonopeutta, ennakoida ja pitää turvavälit riittävän suurina, sanoo LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta ja autopalveluista vastaava johtaja Tapani Alaviiri.

LähiTapiolan vahinkotietojen mukaan lumipyryissä ja niitä seuraavina päivinä sattuu muun muassa peräänajoja ja teiltä suistumisia. Monet talviset vahingot sattuvat tutuilla reiteillä ja paikoilla, kuten kotipihassa tai sen lähistöllä.

– Tutuissa paikoissa ajetaan rutiinilla, ja ajatukset karkaavat herkemmin muihin asioihin kuin itse liikenteeseen. Kun on ajanut samaa reittiä lukuisia kertoja ongelmitta, voi olla hankala hahmottaa, että keli tekee siitä huomattavasti tavallista vaarallisemman. Sakeassa lumi- tai räntäsateessa kannattaakin pyrkiä keskittymään vain ajamiseen, Alaviiri sanoo.

Takavetoisten sähköautojen uudet kuskit tarkkana

Lumisateessa vaaranpaikkoja voivat olla erityisesti siirtymäkohdat erikokoisten teiden välillä, esimerkiksi pienemmältä tieltä ramppia pitkin moottoritielle, sillä auraustilanne ja teiden pito voivat vaihdella suurestikin. Myös risteyksissä kannattaa olla tarkkana.

– Jos lunta tulee paljon, etenkin pienille sivuteille voi syntyä aurauksen ja tuulen takia isotkin lumipenkat, jotka heikentävät näkyvyyttä risteyksissä. Kun lisäksi tie on liukas ja liikkeellelähtö on siksi tavallista hitaampaa, risteyksissä kannattaa noudattaa erityistä varovaisuutta, Alaviiri sanoo.

Suomen teillä liikkuu nyt myös paljon kuskeja, joille kuluva kevät on ensimmäinen sähköauton ratissa. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan Suomen teillä kulkee jo noin 125 000 täyssähköistä henkilöautoa, mikä on lähes 50 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Valtaosa sähköautoista on takavetoisia. Takavetoinen auto käyttäytyy eri tavalla kuin etu- tai nelivetoinen, mikä korostuu liukkaissa olosuhteissa, Alaviiri muistuttaa.

– Takavetoiseen autoon tottumattoman kuskin kannattaa tutustua oman autonsa talviominaisuuksiin ja olla vaikeassa ajosäässä erityisen valppaana. Sähköautossa on mahdollisuus säätää sähkömoottoreiden kautta tapahtuvaa jarrutusenergian talteenoton voimakkuutta tai ottaa se kokonaan pois päältä. Takavetoisissa sähköautoissa toiminto kannattaa kytkeä liukkaissa keliolosuhteissa pois päältä, jotta kaasupolkimen noston seurauksena ei synny yllättävää takarenkaiden luistamista.

Lumipyrypäivät näkyvät piikkeinä vahinkotilastoissa

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) kokoamien liikennevahinkotilastojen mukaan määrällisesti eniten liikennevahinkoja tapahtuu tyypillisesti lumipyrypäivinä.

Vuoden 2023 vahinkomäärällä mitattuna synkimpänä päivänä tapahtui 600 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, mikä tarkoittaa liikennevahinkoa keskimäärin joka toinen minuutti.

Valppaus kannattaa liikenteessä myös lumisateen jälkeen. LähiTapiolan vahinkotiedoista näkyy, että liikennevahinkojen määrä voi olla suuri myös lumisadetta seuraavina päivinä.

– Kun varsinainen pyry on ohi, ajo-olosuhteet voivat olla yhä vaikeat, mutta riskejä ei ehkä tiedosta enää niin hyvin. Myös peräkkäisinä päivinä sahaava lämpötila tai katkonainen lumisade korostavat ennakoinnin merkitystä, Alaviiri sanoo.