Kevät paljastaa vaaran teillä – näin vältät rengasvauriot

Viime talven sateinen alku ja sitä seuranneet kovat pakkaset ovat koetelleet Suomen tiestön kuntoa. Lumien sulaessa routavauriot ja kuopat teissä paljastuvat.

– Vaikka kuljettajat eivät voi vaikuttaa tien kuntoon, muutama yksinkertainen rengastarkistus ja huolellinen ajotapa voi auttaa vähentämään rengasvaurioiden riskiä, Nokian Renkaiden asiantuntija Kerkko Helmijärvi toteaa tiedotteessa.

Routavauriot syntyvät, kun vesi pääsee asfaltin rakenteeseen. Jäätyessään vesi laajenee ja suurentaa olemassa olevia halkeamia. Kun jää sulaa, päällyste kutistuu jättäen jälkeensä rakoja, joita liikenne sitten pahentaa.

Tämän talven poikkeuksellisen märkä alku yhdistettynä pitkiin pakkasjaksoihin on ollut erityisen raskasta sekä teille että renkaille. Kuoppaan osuminen vaurioittaa tyypillisesti renkaan sivuseinämää, mutta voi aiheuttaa myös puhkeamisia, viiltoja, pullistumia, vanteen vääntymistä, aurauskulmien virhettä ja muita ongelmia.

Kerkko Helmijärvi muistuttaa, että riittävä rengaspaine on erityisen tärkeää epätasaisilla kevätteillä.

– Oikea ilmanpaine auttaa renkaan sivuseinämää säilyttämään muotonsa ja estää sitä taipumasta liikaa, hän sanoo ja lisää, että myös pyörän suuntaus kannattaa tarkistaa.

– Katso, kuluvatko renkaat tasaisesti ja tuntuuko ohjaus vakaalta. Jos ei, pyörän suuntaus kannattaa tarkistuttaa korjaamolla, Helmijärvi toteaa.

Renkaiden urasyvyyden tulisi olla selvästi yli lakisääteisen minimin, joka on talvirenkaissa kolme millimetriä ja kesärenkaissa 1,6 millimetriä. Yleisen suosituksen mukaan talvi- ja kesärenkaat kannattaa vaihtaa uusiin ennen kuin urasyvyys laskee neljään millimetriin.

– Kulunut rengas ei ainoastaan heikennä turvallisuusominaisuuksia, vaan on myös herkempi vaurioille ja puhkeamisille, Helmijärvi sanoo.

Hänen arvionsa mukaan premium-renkaissa on usein vahvempi runkorakenne kuin edullisissa renkaissa, mikä tekee niistä paremmin iskunkestäviä. Lisäksi osa premium-valmistajista kehittää teknologioita, jotka suojaavat renkaita kuoppavaurioilta.

Nokian Renkaat lisää esimerkiksi valittujen rengaskokojen sivupintaan aramidikuituja, mikä lisää kestävyyttä ja puhkeamissuojaa.

Keväällä vaurioituneilla teillä ajaessa on tärkeää havaita epätasaisuudet ajoissa.

– Puhdas tuulilasi, toimivat ajovalot ja riittävä turvaväli auttavat näkemään kuopat hyvissä ajoin, jotta ne voi turvallisesti väistää tai hidastaa vauhtia, Helmijärvi luettelee.

Hän muistuttaa myös, että – toisin kuin jotkut kuljettajat uskovat – kuoppaan ei pidä ajaa kovempaa vauhtia.

– Jos kuitenkin osut teräväreunaiseen kuoppaan, pysähdy turvallisessa paikassa ja tarkista, näkyykö renkaassa pullistumia. Jos olet epävarma, käy rengasliikkeessä varmistamassa, että kaikki on kunnossa, Helmijärvi neuvoo.

Monien sähköautojen akusto sijaitsee matalalla auton alla lähellä tienpintaa, joten sähköautoilijoiden tulisi varoa syviä kuoppia, jotka voivat vahingoittaa akkua. Sähköautojen renkaista itsessään Helmijärvi ei ole erityisen huolissaan.

– Sähköautoissa käytetään suurempia renkaita, koska ne ovat bensiiniautoja raskaampia. Niiden riski vaurioitua kuoppaan on käytännössä sama kuin muidenkin autojen.