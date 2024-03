Kevään lämpöennätys: Täällä mitattiin 13 astetta

Tämän kevään lämpöennätys mitattiin torstaina Raumalla, jossa elohopea kohosi 13,0 asteeseen, kertoo Foreca viestipalvelu X:ssä. Kymmenen astetta ylittyi aina Kokkolan korkeudelle asti.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pitkäperjantaina Suomeen saapuu lännestä matalapaine, joka tuo vesi- ja räntäsateita maan etelä- ja keskiosaan ja lumisateita Pohjois-Pohjanmaalle sekä Etelä-Lappiin. Matalapaine väistyy hitaasti lauantaina, mutta vettä tai lunta voi sataa ajoittain lähes koko maassa.

Sunnuntaina päivällä on laajalti poutaista, joskin lounaasta lähestyy uusi matalapaine, jonka yhteydessä sään ennustettavuus heikkenee nopeasti. Imatieteen laitoksen meteorologi Ari-Juhani Punkka kehottaa seuraamaan kelivaroitusten kehittymistä pääsiäisen kuluessa.

– Maanantain ennuste on hyvin epävarma, mutta talviset olosuhteet voivat haitata paluuliikenteen sujuvuutta ainakin pohjoisessa, Punkka ennustaa.

Tilastojen mukaan päivälämpötilat ovat maalis-huhtikuun vaihteessa tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa 3–6 astetta välillä ja pohjoisessa -2–3 asteen välillä. Öisin on pakkasta koko maassa.

Lunta on maassa maalis-huhtikuun vaihteessa yleensä maan etelä- ja länsiosassa keskimäärin 10‒30 senttimetriä, idässä ja pohjoisessa 30‒80 senttimetriä. Lumetonta on ainoastaan lounaissaaristossa. Tänä vuonna lumetonta on pääsiäisenä lounaissaariston lisäksi osassa etelä- ja lounaisrannikkoa. Maan keski- ja pohjoisosassa lunta on pääsiäisen alkaessa paikoin keskimääräistä enemmän.