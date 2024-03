Kevään lämpöennätys syntyi yllättävässä paikassa

Tänään maanantaina Ylitornion Meltosjärvellä mitattiin 6,7 celsiusasteen lämpötila. Samalla se on kuluvan vuoden toistaiseksi korkein lämpötila.

Asiasta kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.

Lämpöennätys rikkoutui yllättävässä paikassa, sillä Ylitornion Meltosjärvi sijaitsee maan pohjoisosissa. Tänään Lapissa on ollut siis lämpimämpää kuin maan etelä- ja keskiosissa.

– Lähipäivinä lämpimimpien paikkojen painopiste siirtyy maan etelä- ja keskiosiin, Ilmatieteen laitos ennustaa.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmatieteen laitos on jakanut iltapäivän lämpötilaennusteen torstaihin asti.

