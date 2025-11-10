Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela väitti sosiaalisessa mediassa, että hallituksen irtisanomissuojaa koskeva lakiesitys mahdollistaa työntekijän irtisanomisen, jos ”naama ei miellytä”.

– Harmillista mutta ei yllättävää Koskelalta, tällainen lakimuutosten vääristely. Ketään ei jatkossakaan irtisanota sen takia, ”että naama ei miellytä”. Töihin mennään tekemään töitä ja mielellään mahdollisimman hyvin. Ei kukaan irtisano kevyin perustein, huomauttaa kokoomuksen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Pia Kauma ja jatkaa:

– Etenkin pienen yrittäjän on voitava luottaa, että jos hänen palkkaamansa henkilö ei olekaan sellainen kuin hän luuli, tämän voi irtisanoa asiallisesta syystä ja ilman, että firma kalliiden korvausten takia menee nurin. On myös muiden työntekijöiden etu, että näin voidaan toimia.

Nykyisen lain mukaan irtisanominen onnistuu asiallisesta ja painavasta syystä. Lakiesityksen mukaan jatkossa riittäisi asiallinen syy.

Käytännössä tämä tarkoittaaa, että esityksessä poistettaisiin nykyisen lain kohdasta ”työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti” sanat ”olennaisesti” ja ”vakava”. Nyt lain mukaan irtisanomisperusteena voi olla ”työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen”, mutta lakiesitys poistaisi sanan ”olennainen”.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellun lakiesityksen myötä olisi helpompi irtisanoa työntekijä, jos työntekijä on toiminut toistuvasti moitittavasti, ja uusi rikkomus on osoittaa samanlaista välinpitämättömyyttä työtehtäviään kohtaan kuin aiemmin; vakavuudeltaan vähäiset rikkomukset ovat toistuvia ja työntekijä alisuorituu pysyväisluonteisesti.

Lisäksi lakiesityksen mukaan työnantajalla olisi jatkossa työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuus vain, jos työntekoedellytykset ovat huonontuneet, esimerkiksi pitkäaikaissairauden takia. Nykyisen lain mukaan työnantajan on ”selvitettävä ennen irtisanomista, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön”.

Lakiesityksen mukaan kiellettyjä olisivat jatkosskin mielivaltaiset tai vähäiset perusteet, jollaiseksi myös Koskelan mainitsema ”naama ei miellytä”-peruste laskettaisiin.