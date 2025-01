Ketä vastaan Turkki kehittää 2000 kilometriin ulottuvaa ohjusta?

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin mukaan maan aseteollisuus on kehittämässä ohjusta, jonka kantama olisi 2000 kilometriä. Hän kertoi myös, että yli 800 kilometrin päähän ulottuvien ohjusten määrää kasvatetaan. Aikaisemmin Turkin ohjustavoitteet rajoittuivat vain 1 000 kilometrin päähän ja sen koelaukaisualuetta Somaliassa oletettiin rakennettavan vain tällaista kantamaa varten.

Ohjusten kantamat, erityisesti ballististen ohjusten, usein kertovat siitä, ketä vastaan niitä kehitetään. Kantaman jokainen lisäkilometri lisää ohjuksen kehittämisen ja tuotannon monimutkaistumista ja hintaa. Siksi kantama perustuu aina tarkasti mietittyyn tarpeeseen.

Valmistajien ilmoittamat ohjusten kantamat voivat olla harhaanjohtavia. Roketsanin valmistaman Tayfun-ohjuksen kantamaksi ilmoitetaan yli 280 kilometriä. Kun ohjusta testattiin lokakuussa 2022, se osui maaliin 560 kilometrin päässä, ja sen kantamaa on ilmoitettu kehitettävän 1000 kilometriin saakka.

Siksi on täysin mahdollista, että kun Erdoğan puhui 800 kilometrin kantaman ohjusten määrän lisäämisestä, hän samalla paljasti Tayfun-ohjuksen nykyisen todellisen operatiivisen kantaman. Näillä ohjuksilla Turkki kattaa melko merkittävän alueen maan ympäriltä. Nykyistä Turkin geopoliittista tilannetta ajatellen Tayfunin kantama riittää koko Kreikkaan, Israeliin ja merkittävään osaan Irania pääkaupunki Teheran mukaan lukien.

Mutta 2 000 kilometrin kantamassa puhutaan jo alueellisen ylivoiman tavoittelusta. Se kattaa jo lähes koko Iranin, suurimman osan Eurooppaa, Lähi-idän, puolet Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikan aina Tunisiaa ja Pohjois-Sudania myöten. Venäjältä siihen mahtuvat muun muassa Moskova, Kazan, Ufa ja Magnitogorsk. Vakavin heräävä kysymys onkin, onko Ankaralla mielessä hankkia keskimatkan ohjuksen lisäksi myös ydinase?

In a first, Turkish President Erdogan reveals that Türkiye is developing 2,000+ km range ballistic missiles.

"We have decided to both strengthen our stock of missiles with ranges exceeding 800 km and accelerate our development program for missiles with ranges over 2,000 km. " pic.twitter.com/VkkxA6RFN8

— Clash Report (@clashreport) January 7, 2025