”Ketä se suojelee?” – Venäjän suurlähetystö kritisoi Suomen raja-aitaa

Venäjän Helsingin-suurlähetystö julkaisi keskiviikkona Telegram-kanavallaan kannanoton, jossa kritisoitiin Suomen itärajalle rakennettavaa raja-aitaa.
Kannanotossa kerrotaan suurlähetystön panneen merkille, että Yle uutisoi hiljattain ”voitonriemuisesti”, kuinka raja-aita pysäytti ensimmäisen luvattoman rajanylittäjän. Uutisessa rajavartijat olivat kannanoton mukaan olleet tyytyväisiä ja hehkuttivat, kuinka aita rakennettiin juuri tätä tarkoitusta varten.
Suurlähetystön mukaan tapauksessa oli kuitenkin kääntöpuoli.
– Kävi ilmi, että rajavartijoiden pidättämä lainrikkoja on Suomen kansalainen, joka ei yrittänyt ylittää rajaa Venäjän puolelta, vaan Suomen puolelta, kirjoituksessa huomautetaan.
Kannanotossa veistellään, että Helsingin toimet ansaitsevat kiitosta, 380 miljoonan euron investointi toimii ja veronmaksajien on nyt syytä olla tyytyväisiä.
– Ainoa kysymys on, että ketä se suojelee ja miltä, kannanotossa todetaan.
– Joka tapauksessa, aita ei ole vielä osoittanut tehokkuuttaan keinona torjua jonkinlaista Venäjän ”hybridivaikuttamista”.
Suurlähetystön kannanotto huomioitiin myös venäläismediassa, ja siitä uutisoitiin esimerkiksi Komsomolskaja Pravdassa. ja Moskovskij Komsomoletsissa. Ensin mainitussa siteerattiin myös entistä ulkoministeriä Paavo Väyrystä, joka uutisen mukaan on vaatinut itärajan avaamista.
Aiemmin Kreml kritisoi raja-aitaa marraskuussa, kun ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova totesi, että Suomen pitäisi rakentaa aidan läheisyyteen myös vessoja.
– Jos heidän pahimmat pelkonsa alkavat hukuttaa heidän maalaisjärkensä, niin niitä he todella tarvitsevat, Zaharova naureskeli.