Keskustavaikuttajan mukaan Säätytalolla alkaa Tukholman syndrooma

Keskustan puoluesihteerinä vuosina 2010–2016 ja monen pääministerinkin oikeana kätenä toiminut Timo Laaninen sanoo Facebook-julkaisussaan olevansa varma, että hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) saa hallituksen kasaan nyt, kun ilmasto- ja maahanmuuttopapereista on sovittu.

Hallitusneuvottelijat onnistuivat Laanisen mukaan ylittämään vaikean, jopa mahdottoman haasteen.

– Jäljellä on toki vielä monta vaikeaa kysymystä alkaen sotesta ja kuuden miljardin sopeutuksen käytännön toteutuksesta, mutta vaikein rasti lienee nyt ohitettu, hän kirjoittaa.

– Euroista, prosenteista ja lakipykälistä löytyy aina sopu, jos tahtoa on. Mutta kun arvot törmäävät, sopiminen on vaikeaa, jopa mahdotonta.

Ex-puoluesihteerin arvion mukaan viikonlopun käänteet Säätytalolla jäävät elämään arvojen ristiriitana perussuomalaisten ja RKP:n välillä. Hän uskoo hallituksen silti syntyvän, osaltaan psykologistenkin tekijöiden vaikutuksesta.

– Säätytalossa on nyt istuttu melkein kuukausi, ja siellä alkaa kehittyä niin sanottu Tukholman syndrooma. Vaikka jännitteitä on, porukkaa alkaa yhdistää ajatus, että kun näin pitkälle on tultu niin mennään sitten loppuun asti, Timo Laaninen sanoo.

– Toiseksi vaikuttaa syvästi inhimillinen tekijä. Kun kaikki sisäistävät, että tästä tulee hallitus, neuvottelijat alkavat katsoa itseään ja toisiaan sillä silmällä, että voisikohan minusta tai tuosta tulla ministeri.