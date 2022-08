Keskustasta esitetään hoitajamitoituksen noston lykkäämistä

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk.) esittää, että hoitajamitoituksen nostoa lykättäisiin. Könttä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy useiden hoitajamitoituksesta johtuvan ongelman perään. Könttä katsoo, että hoitajamitoituksen noston lykkäämisestä päättäminen on erityisesti pääministeripuolue SDP:n ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) käsissä.

– Hoitajamitoituksen nosto on kaunis ajatus, mutta tosiasia on, että Suomessa on akuutti hoitajapula ja rahakaan ei auta, jos tekijöitä ei ole. Erityisesti vanhustenhoivan tilanne on katastrofaalinen. Sekä julkisilla että yksityisillä toimijoilla on hoitajapulan takia ollut täysin mahdotonta löytää tekijöitä, joka on johtanut ainoana mahdollisuutena sulkemaan hoivapaikan osastoja, jotta lakia ei rikottaisi, Könttä katsoo tiedotteessaan.

Nyt hänen mukaansa järkevää olisi lykätä hoitajamitoituksen voimaantuloa.

– Vähintä olisi tarkastella vaihtoehtoa joustaa hoitajamitoituksesta, mikäli hoivapaikan potilaat ovat siinä kunnossa, että hoitamiseen ei tarvita nykyistä tai tulevaa 0,7:n hoitajamitoituksen vahvuutta.

Könttä perustelee kantaansa sillä, että nykyistä ongelmatilannetta ei tulisi entisestään vaikeuttaa ja olisi viisautta miettiä koko hoitajamitoitus-asia uudelleen.

– Terveydenhuoltojärjestelmämme on 1990- ja 2000-luvun alun rahoitusleikkausten rapauttama. Uusilla hyvinvointialueilla on lähes mahdoton tehtävä valmistautua tilanteessa, jossa 1.4.2023 voimaantuleva vaatimus 0,7 hoitajamitoituksesta astuu voimaa.