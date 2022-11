Hallituspuolueiden edustajat ajautuivat keskinäiseen väittelyyn Elinkeinoelämän Keskusliiton vaalitentissä keskiviikkona.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen rivit ovat rakoilleet, kun keskusta kääntyi opposition kannalle luonnonsuojelulaissa ympäristövaliokunnassa. Pian tämän jälkeen vihreät vaati hallituspuolueiden johtoviisikkoa pikaisesti koolle keskustelemaan hallituksen jatkosta.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tentissä, että keskustan itsetarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut hajottaa hallituksen rivejä.

– Metsänomistajien omaisuudensuojasta on huolehdittava. Valitettavaa on, että asiaan ei löytynyt yhteisymmärrystä hallituspuolueiden kesken, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa mikään nykyisistä hallituspuolueista ei ole ”synnitön siinä, että kaikki noudattaisivat yhteisiä sääntöjä”. Saarikko myös korostaa, että keskusta on sitoutunut hallituksessa työskentelyyn.

Saarikon kommentit herättivät arvostelua muista hallituspuolueista. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan keskusta on havahtunut luonnonsuojelulain ongelmiin vasta, kun viimeisimmät gallup-tulokset tulivat julki. Viimeisimmissä kannatusmittauksissa keskustalle on mitattu 10,1 prosentin kannatuslukema, mikä on puolueelle nykymittaushistorian huonoin.

– Se on kaikille aika selvää tässä vaiheessa. On selvää, että keskustassa toimitaan tavalla, joka ei ole hallituksen sääntöjen mukaista, Andersson vastaa.

Vihreät vaatii hallituksen johtoa koolle

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne toisti aiemmin esittämänsä vaatimuksen hallituksen johtoviisikon koolle kutsumiseksi. Hänen mukaansa keskustan toiminta ei aiheuta vain ”närää” hallituksen sisällä, vaan suoranaista raivoa.

– Politiikassa luottamus on tärkeässä roolissa. Se on paljon hitaampaa rakentaa kuin menettää. Mitä luulette, mikä sen luottamuksen taso on tässä tilanteessa?, Harjanne sanoi viitaten keskustaan.

Saarikko vastasi muiden hallituspuolueiden arvosteluun toteamalla, ettei hänellä ole tarvetta todistella keskustan yhteistyökykyä hallituksessa.

– Enkä minä iskuja pelkää. Antaa tulla vaan, Saarikko vastasi hallituskumppaneille.

Milloin pääministeri reagoi asiaan?

Hallituksen kinasteluun tentissä otti kantaa myös oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Mihin tänne (tenttiin) oppositiota tarvitaan, kun hallituspuolueetkin riitelevät keskenään?, Orpo kysyi.

Samalla Orpo toteaa, että tilanne on Suomen kannalta surullinen.

– Surullista kun maamme velkaantuu ja tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen, joka muuttaa Suomen suunnan. Tällä hetkellä hallituksen sisällä on melkoinen melske.

Orpo ilmaisee odottavansa myös, milloin pääministeri Marin ottaa tilanteen haltuun ja puuttuu hallituksensa avoimeen keskinäiseen riitelyyn.

Puheenjohtajatentissä Sanna Marinia sijaisti SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm. Marin on tällä hetkellä työmatkalla Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.

– Pääministeri on tietoinen, mitä täällä tapahtuu ja viestittelemme mikä aikaeron puitteissa on mahdollista, Malm vastasi.

Malm ei ottanut kantaa siihen, aikooko Marin palata Suomeen hallituskriisin vuoksi tai kutsua hallituksen johtoviisikon koolle.

– Ehkä se ei ole tästä illasta kiinni.