Kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo pitää keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen puheita Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimettomuudesta työllisyyden suhteen perusteettomina.

Orpon hallitus peri Wallinheimon mukaan edeltäjältään heikossa kunnossa olevan julkisen talouden ja nousu-uralla olleen työttömyyden. Hallituksen työn keskiössä kasvun edellytysten luominen, kokoomusedustaja sanoo tiedotteessaan.

– On hämmentävää kuulla Kaikkosen vaativan nyt yrittämisen edellytysten parantamiseksi toimia, joita hallitus on jo tehnyt. Me parannamme yrittäjien asemaa ja madallamme työllistämisen kynnystä, juuri kuten hän vaatii, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimon mukaan hallitus on käynnistänyt mittavan uudistustyön, jonka vaikutukset työllisyyteen näkyvät viiveellä, mutta perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin.

– Hallituksen reformeille on arvioitu 90 000 työpaikan työllisyysvaikutukset, vaikka julkisella rahalla ei työllisyyttä ole varaa parantaa.

Antti Kaikkonen esitti Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina arvonlisäveron korotuksen, kotitalousvähennyksen leikkauksen ja työttömyysturvan suojaosan poiston perumista. Wallinheimo tyrmää Kaikkosen ehdotukset.

– Hallituksen jo työstämien uudistusten lisäksi Kaikkonen esitti Ykkösaamussa hallituksen sopeutuspäätösten perumista vähintään 1,5 miljardin euron edestä. Keskustassa ei vieläkään tunnisteta julkisen talouden heikkoa tilaa, hän arvostelee.

– Suomi ei nouse pelkillä puheilla. Nyt tehdään ne vaikeat mutta välttämättömät päätökset, jotka edellinen hallitus jätti tekemättä. Kaikkosen keskusta itse kieltäytyi vastuunkannosta jättäessään vaalien jälkeen hallitustunnustelijalle tyhjän paperin. On helppo huudella, mutta vaikeampi kantaa vastuuta, Wallinheimo päättää.