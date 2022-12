Keskustan ratkaisu hämmentää – “painavat salkut yhdelle ministerille”

Eräät kansanedustajat ihmettelevät, miksi keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko aikoo esittää elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk.) puolustusministerin sijaiseksi.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen mukaan puolustusministerin tehtävä on tässä ajassa niin tärkeä, että siihen tarvitaan kokopäiväinen sijainen.

– Suomessa on meneillään ennennäkemätön energiakriisi, sähkön hinta on pilvissä ja talven sähköpula näköpiirissä. Samaan aikaan itäisen naapurimme sota Ukrainassa jatkuu, Nato-prosessi on kesken ja omaa kansallista puolustusta on vahvistettava.

– Nyt leivottu ratkaisu ministeri Mika Lintilän monesta salkusta antaa väistämättä kuvan, että energiaan ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien kriisien syvyyttä vähätellään, Päivi Räsänen twiittaa.

Myös vihreiden Mari Holopainen ihmettelee Lintilän esittämistä puolustusministerin sijaiseksi.

– Painavat salkut jää yhdelle ministerille kannettavaksi energiakriisin ja Ukrainan sodan keskellä.

– Keskustahan näistä päättää, mutta ei varmasti jäänyt kiinni siitä, etteikö muitakin halukkaita olisi tehtäviin, Mari Holopainen twiittaa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoi tiistaina, että hän jää tammikuussa kahden kuukauden isyysvapaalle. Keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamenttiryhmä päättävät puolustusministerin sijaisesta torstaina.

