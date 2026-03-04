Keskustan mielestä aluepäättäjiä ei pidä syyllistää lähipalvelujen katoamisesta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) antoi keskiviikkona eduskunnalle ilmoituksen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheen pitänyt kansanedustaja Hanna-Leena Mattila maalasi synkän kuvan sote-palveluista.

– Yhä pidempiä hoitojonoja. Lakkautettuja terveysasemia. Lopetettavia päivystyksiä. Lomautettuja ja irtisanottuja hoitajia ja lääkäreitä.

Hän syytti hallitusta siitä, että yhä useampi ikäihminen joutuu entistä kauemmas kodistaan ja läheisistään.

– Suuntaa pitää muuttaa, Mattila totesi.

Palveluiden pelastamisessa ei Mattilan mukaan ”ole varaa odotella ensi vaalikauteen”.

– Hoivakodit, terveysasemat ja ihmisten lähipalvelut pitää pelastaa tässä ja nyt.

Hallituspuolueiden riveistä on muistutettu, että keskusta oli Sanna Marinin (sd.) hallituksessa luomassa nykyistä sote-järjestelmää. Hyvinvointialueilla on myös karsittu palveluja keskustan johdolla.

Mattila tyrmäsi tällaiset puheet.

– Lopettakaa hyvinvointialueiden päättäjien syyllistäminen lähipalvelujen alasajosta, hän viittasi hallitukseen.

– Vastuu on hallituksella ja vain hallituksella.