Keskustan Markus Lohi huolissaan pienyrittäjien veronkiristyksestä

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi kertoo olevansa huolissaan pienyrittäjiä uhkaavasta veronkiristyksestä. Veronkiristys astuisi voimaan vuonna 2025 arvonlisäverovelvollisuuden alarajahuojennuksen poistuessa EU-direktiivin vuoksi.

Lohi kertoo jättäneensä eduskunnassa asiaan liittyvän kirjallisen kysymyksen, jossa tiedusteli, aikooko hallitus kompensoida veronkorotuksen korottamalla vähäisen liiketoiminnan rajaa. Lohi kertoo olevansa tyytymätön valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) vastaukseen.

– Pienyrittäjien kannalta valtiovarainministeri Purran vastaus jättää valitettavasti täydellisen epäselväksi, mitä hallitus on tekemässä veronkiristyksen torjumiseksi vai tekeekö yhtään mitään, Lohi sanoo tiedotteessaan.

Lohen mukaan veronkorotus voitaisiin kompensoida nostamalla vastaavasti vähäisen toiminnan alaraja esimerkiksi 30 000 euroon.

– Odotin, että perussuomalaisten puheenjohtajanakin toimivalta valtiovarainministeriltä olisi tullut edes jotain empatiaa pienyrittäjien ahdingolle, Lohi toteaa.

Lohi pitää Suomen talouden näkymiä synkkinä ja toivoo hallituksen tekevän kaikki toimet työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi. Lohen mukaan Keskusta on valmis tukemaan ”kaikkia järkeviä toimia, jotka lisäävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä Suomessa”.

Lohen mukaan hallituksen viesti vaikuttaa sen sijaan olevan, että jos et syystä tai toisesta pysty täysipäiväiseen työtehokkuuteen, niin sitten on parempi jäädä kokonaan työelämän ulkopuolelle. Hallitus on esimerkiksi poistamassa työttömyysturvan suojaosan.

– Tämä on hyvin ristiriitaista politiikkaa. Parempihan on osa-aikainen työ tai yrittäjyys kuin täysipäiväinen työttömyys, Lohi toteaa.

Lohi toivoo, että pienyrittäjiä koskevan verotuksen asia ratkaistaan syksyn budjettiriihessä.