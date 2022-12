”Keskustan ajanjaksolla lähes 10000 tilaa on ajautunut konkurssiin”

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok.) mukaan välikysymys maatalouden kriisistä on perusteltu.

Oppositio on jättänyt välikysymyksen suomalaisen maatalouden kriisistä ja kustannusten noususta. Sen mukaan hallitus ole tilanteen tasalla maatilojen ahdingon suhteen eikä se ole tehnyt tarpeeksi tukeakseen niitä akuutin kustannuskriisin yli.

Hallituksen on määrä vastata välikysymykseen tällä viikolla.

– Keskusta on nyt pitänyt maatalousministerin salkkua kohta kahdeksan vuotta ja maatalous voi huonommin kuin koskaan. Keskustan johtamalla ajanjaksolla lähes 10 000 tilaa on ajautunut konkurssiin. Suunnan on muututtava, Wallinheimo kirjoittaa Twitterissä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut Helsingin Sanomien artikkelin maatalouden kriisistä. Maatalouden tilannetta on heikentänyt entisestään Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota, joka näyttäytyy suomalaisille maanviljelijöille energiapulana sekä inflaation myötä nousseina hintoina.