Keskusta: Rikollisille meillä on selvä viesti

– Turvallinen Suomi ei ole jengi- ja nuorisorikollisuuden Suomi, totesi kansanedustaja Joonas Könttä keskustan ryhmäpuheenvuorossa välikysymyskeskustelussa nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta.

Hän totesi, että näille rikollisille meillä on selvä viesti.

– Te tulette vastaamaan teoistanne syytetyn penkillä. Rikoksesta seuraa rangaistus. Suomi ei ole Ruotsi. Tosiasia silti on, että jengirikollisuus ja katuväkivalta ovat voimakkaassa kasvussa.

Tämä vitsaus pitää nujertaa alkuunsa, Könttä sanoi.

Hänen mukaansa tilanteen hallintaan saaminen vaatii kovia otteita ja pehmeitä keinoja.

– Pitää myös tunnustaa, että kehityksellä on yhteys maahanmuuttopolitiikkaan. Kaikki ei kotouttamisessa ole mennyt putkeen.

Köntän mukaan jengi- ja nuorisorikollisuus on tauti, johon meillä on lääkkeet.

– Rangaistuksia on tiukennettava. Rikoslakiin on säädettävä rangaistuksen koventamisperusteeksi jengirikollisuus ja jengien keskinen välienselvittely. Laittomasti maassa oleskelevien ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden palautukset on toimeenpantava viipymättä. Vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset on poistettava maasta Könttä listasi.

Köntän mukaan keskustan linja on vahvistaa oikeudenhoitoa.

– Turvaamme rahoituksen syyttäjänlaitokselle, tuomioistuimelle ja vankiloille. Kannatamme poliisin toimivaltuuksien laajentamista jengirikollisuuden kitkemiseksi.

Keskusta katsoo, että kovien otteiden lisäksi tarvitaan pehmeitä keinoja.

– Parempaa yhteistyötä kodin, koulun, sosiaalitoimen ja poliisin kesken. Toimivaa kotouttamista. Nuoret aikuiset ja alaikäiset tarvitsevat tukea välttyäkseen ajautumasta rikollisiin piireihin ja irtaantuakseen jengeistä. Etenkin rikoksia ennaltaehkäisevä kenttätyö ja poliisin tukitoimet nuoren irtaantumiseksi jengeistä ovat toimivia.

– Lainsäädännöllisten esteiden takia tieto ei aina kulje koulujen, sosiaalitoimen ja poliisin välillä tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä pitää korjata välittömästi, Könttä jatkoi.

Hän totesi, että hallitus on nostanut poliisien määrän yli 7500:aan.

– Poliisin rahoitusta on kasvatettu tuntuvasti. Tällä linjalla pitää jatkaa. Tavoitteeksi on asetettava 8500 poliisia vuoteen 2030 mennessä, Könttä linjasi.