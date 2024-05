Keskusta haluaa tuplata talouskasvun ennustettuun nähden

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kallin mielestä hallitus on epäonnistunut tärkeimmässä tehtävässään eli suomalaisten luottamuksen ja tulevaisuudenuskon palauttamisessa.

– Ihmisten ja yritysten luottamus omaan talouteen ja tulevaisuuteen on poikkeuksellisen alhaalla. Kasvussa ovat olleet vain konkurssit, työttömyys ja velka, keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Kalli sanoi eduskunnan välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikasta.

Hänen mukaansa syyt epäonnistumisen taustalla liittyvät niin politiikan arvovalintoihin kuin hallituksen tapaan toimia.

– Vallalla on kova politiikka ja kovat otteet. Toista ei enää tulla puolitiehen vastaan. Sillat palavat ja luottamus niiden mukana.

– Haluan kertoa suomalaisille, että asioiden ei tarvitse olla eikä mennä näin. Aina on vaihtoehtoja.

Keskusta on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että maamme talouden suunta on käännettävä. Kiihtyvä velkaantuminen ja raskaat alijäämät on saatava hallintaan ja taitettua. Tavoitteesta ei siis ole erimielisyyttä.

– Ongelma on siinä, että osa hallituksen valitsemista keinoista ja tapa toimia eivät tuota toivottua tulosta, vaan eriarvoistavat ihmisiä, syövät orastavan kasvun eväitä ja heikentävät siten luottamusta entisestään, Kalli sanoi.

Hänen mielestään kodeissa ja työpaikoilla ansaitaan parempaa kuin mitä viimeinen vuosi on ollut.

– Me voimme saada suomalaisille töitä, talouden kasvuun ja Suomen nousuun. Me voimme pelastaa lähipalvelut: perhekeskukset, terveysasemat, hoivakodit ja paloasemat.

– Me voimme välttää Suomen konkurssin ja laittaa talouden oikeudenmukaisesti kuntoon.

Tämä edellyttää Kallin mukaan säästämistä. Myös joitakin veroja pitää korottaa.

– Ei velka kuitenkaan yksin leikkaamalla ja verottamalla hoidu, saati Suomi nouse.

– Siihen tarvitsemme ennen kaikkea talouden kasvua ja työpaikkoja koko maahan. Meidän pitää viedä Suomi reilun kasvun tielle. Se on Keskustan vaihtoehto.

Keskusta esittää useita ratkaisuja talouden saamiseksi kasvuun. Tavoitteena on vähintään tuplata kasvu ennustettuun nähden.

– Me toteuttaisimme esimerkiksi investointien verohyvityksen ulottaen sen myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Verottaisimme yrityksen sisään jätettäviä voittoja vähemmän kuin ulos jaettavia, Kalli sanoi.

Keskusta nostaisi arvonlisäverotuksen alarajaa 30 000 euroon, pitäisi kotitalousvähennyksen ennallaan ja nopeuttaisi tuntuvasti investointien luvituksia.

– Ottaisimme käyttöön koko maan kattavat seutukuntakohtaiset kasvusopimukset korvaamaan vain kaikkein isoimpien kaupunkien kanssa tehtävät MAL-sopimukset. Tekisimme itäisestä Suomesta erityistalousalueen kymmeneksi vuodeksi. Toteuttaisimme myös 20 prosentin tuloveronalennuksen alimman eläkeiän yli ansiotyössä jatkaville.

Kalli sanoo kannatavansa edustaja Lohen tekemää epäluottamuslause-esitystä.