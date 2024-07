Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen katsoo, että nyt tarvitaan lisää kannustimia työntekoon, yrittämiseen ja vaurastumiseen.

Hän on jakanut viestipalvelu X:ssä Danske Bankin tuoreen tutkimuksen, jonka mukaan tulojen ja menojen yhteensovittaminen on suomalaisille yhä vaikeampaa. Danske Bank Suomen maajohtaja Jens Wiklundin mukaan korkojen ja hintojen nousu on varmasti osaltaan vaikuttanut tilanteeseen, mutta kehitys on ollut nopeaa jo ennen nykyistä korkojen nousua

Sami Pakarinen on huolissaan kehityskulusta.

– Mitä muuta kuin suomalaisten kasvavaa huolta rahojensa riittävyydestä voisi ajatellakaan, kun BKT per asukas ei ole kasvanut 17 vuoteen.

– Sama kehitys tulee jatkumaan, mikäli keskitymme Suomessa kakun jakamiseen emmekä sen kasvattamiseen.

Pakarinen lisäisi kannustimia työntekoon, yrittämiseen ja vaurastumiseen sekä elämistä enemmän itse tienattujen tulojen mukaan.

– Onneksi tähän suuntaan ollaan menossa.