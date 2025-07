Kesätöiden määrä laski selvästi

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin marras–kesäkuussa noin 25 000 kesätyöpaikkailmoitusta tälle kesälle. Tämä oli noin 11 prosenttia vähemmän kuin viime kesälle ja noin 42 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta sitten.

– On surullista, että vaikea taloustilanne on vähentänyt kesätöitä tänä ja viime vuonna. Nuorille kyseessä on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä kiinni työelämään. Onneksi kesätyöpaikkojen määrä ei kuitenkaan pudonnut yhtä rajusti kuin kaikki avoimet työpaikat, kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

Kaikkiaan Duunitorilla julkaistiin marras–kesäkuussa noin 24 prosenttia vähemmän työpaikkailmoituksia kuin vuotta aiemmin.

Kesätyöpaikat keräsivät valtavan yleisön

Duunitorin kesätyöilmoitukset saivat marras–kesäkuussa yli 15 miljoonaa lukukertaa, mikä oli noin 38 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

– Innokkaita kesätyönhakijoita on aina huomattavasti enemmän kuin avoimia kesätyöpaikkoja. Tässä markkinatilanteessa ilmiö korostuu, ja vähentyneet paikat keräävät vielä aiempaa suuremman huomion. Hakijoiden määrää kasvattaa se, että myös kokeneemmat ja vanhemmat osaajat hakevat kesätöitä, jos muuta ei ole tarjolla, Salonen kertoo tiedotteessa.

Duunitorin kesätyökyselyn mukaan yksi hakija hakee keskimäärin yli kymmentä kesätyöpaikkaa.

– Työnhaku on usein todella raskasta. Kaikkien työnhakijoiden puolesta toivoisin, että rekrytointiprosesseista tehtäisiin sujuvampia. Se tarkoittaa esimerkiksi monimutkaisista työnhakulomakkeista sekä vanhanaikaisista ansioluetteloista ja hakemuskirjeistä luopumista.

– Samaan aikaan on selvää, että suuret hakijajoukot kuormittavat myös työnantajia, joiden pitäisi huolehtia hyvästä hakijakokemuksesta, Salonen lisää.

Vaikka hakijoita riittää, edelleen on paikoin osaajapulaa.

– On hyvä huomioida, ettei työmarkkinan asetelma ole mustavalkoinen. Tässäkin taloustilanteessa tiettyihin tehtäviin, aloille, paikkakunnille ja organisaatioihin on vaikeampi löytää sopivia tekijöitä kuin toisiin – ja tämä pätee myös kesätöihin.

Nämä alat tarjosivat eniten kesätöitä

Näillä toimialoilla julkaistiin marras–kesäkuussa Duunitorilla eniten kesätyöpaikkailmoituksia, suluissa muutosprosentti suhteessa vuoden takaiseen:

1. Ravintola- ja matkailuala: 3 400 (–12 %)

2. Myynti- ja kaupan ala: 2 900 (–18 %)

3. Sosiaali- ja hoiva-ala: 2 100 (–31 %)

4. Rakennusala: 2 000 (–15 %)

5. Teollisuus ja teknologia: 1 700 (–8 %)

Hakijoiden toiveet kesätyöpaikan suhteen heijastavat pitkälti kesätyöpaikkojen tarjontaa. Duunitorin kesätyökyselyn mukaan hakijoita kiinnostavat perinteiseen tapaan etenkin asiakaspalvelutehtävät, kaupan ala sekä ravintola- ja matkailuala.