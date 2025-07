Kesän lämpöennätys rikki: Täällä mitattiin lähes 32 astetta

Kesän lämpöennätys meni rikki jälleen maanantaina. Kaskisissa lämpötila on noussut jo 31,6 celsiusasteeseen. Sääpalvelu Foreca tiedottaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Ennätyslukema mitattiin maanantaina iltapäivällä ja se odottaa vielä tarkistusta.

Maanantaina lämpimistä hellekeleistä on päästy nauttimaan laajalti muuallakin. Forecan mukaan lämpötilat nousevat iltapäivän mittaan yhä ja yli 30 asteen hellelukemia on mitattu usealla mittausasemalla.

LUE MYÖS:

Suomi kylpee auringossa, näin helteet etenevät

Vuoden toistaiseksi korkein lämpötila on mitattu Kaskisissa, jossa lämpötila on noussut jo +31.6 asteeseen! Mittaus on aivan tuore ja varmentamaton, eli sen oikeellisuus tarkistetaan vielä. Lämpötila nousee yhä. +30 asteen ylityksiä on tänään mitattu useassa paikassa. pic.twitter.com/0ke8G68bp7

— Foreca Suomi (@forecasuomi) July 14, 2025