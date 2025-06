Kesälomabudjetti putosi, suomalaiset käyttävät nyt 996 euroa

Suomalaiset aikovat käyttää kesälomiinsa tänä vuonna keskimäärin 996 euroa, selviää LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselystä, johon vastasi 1 100 suomalaista. Kyselyn mukaan lomailuun varataan tänä kesänä noin 50 euroa vähemmän rahaa kuin viime vuonna.

Pikkurahalla lomailevien osuus ei ole juuri muuttunut viime vuodesta, jolloin kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi selviävänsä kesälomasta sadalla eurolla. Tänä vuonna osuus on seitsemän prosenttia. Sen sijaan 501–1 000 euron kesälomabudjetit ovat yleistyneet 18 prosentista 23:een prosenttiin.

LähiTapiola Varainhoidon ekonomisti Hannu Nummiaron mukaan palkansaajien reaaliansiot ovat nousseet, ja suomalaisilla on käytettävissään selvästi enemmän rahaa kuin viime kesänä. Samaan aikaan työttömyysaste on kuitenkin kohonnut kymmeneen prosenttiin, ja Suomessa on jo 288 000 työtöntä.

– Joka kymmenes ei siis pääse reaaliansioiden nousuun kiinni, mikä näkyy myös rahankäytössä. Työssäkäyvät aikovat käyttää kesälomiinsa aika lailla saman verran rahaa kuin viime vuonna, mutta työttömillä tai lomautetuilla budjetit ovat pudonneet jopa 17 prosenttia eli noin 140 euroa, hän sanoo.

Nummiaro epäilee, että asuntomarkkinoiden alho saattaa rokottaa kesälomabudjetteja myös sellaisissa kotitalouksissa, joissa rahaa on tänä kesänä enemmän käytettävissä.

– Asuntojen hinnat ovat laskeneet koko maassa reaalisesti miltei kaksi prosenttia edellisvuodesta, ja samalla säästämisaste on noussut, kun osa suomalaisista paikkaa menetettyä varallisuuttaan ja elinkaarisäästöjään. Se voi selittää, miksi lomabudjetit laskevat, vaikka palkat nousevat.

– Voi myös olla, että valtion velkaantuminen, sopeutustoimet ja epävarma taloustilanne lisäävät tarvetta varautua, jolloin osa kesälomarahoista jääkin jemmaan pahan päivän varalle, Nummiaro arvelee.

Eniten – 260 euroa – kesälomabudjetit ovat laskeneet kotitalouksissa, jotka tienaavat 35 000–50 000 euroa vuodessa. Myös 20 000–35 000 euroa vuodessa tienaavissa kotitalouksissa lomaillaan tänä vuonna halvemmalla. Kyselyn muissa tuloluokissa kesälomaan käytetään jokseenkin saman verran rahaa kuin viime vuonna.

Yhden lapsen kotitalouksissa kesälomaan varataan 250 euroa enemmän rahaa kuin viime vuonna. Sen sijaan perheissä, joissa lapsia on kolme tai enemmän, kesälomaan käytetään 200 euroa vähemmän rahaa kuin viime vuonna.

Kotimaanmatkailu palannut kyselyn kärkeen

Arjen katsaus -kyselyn mukaan kesäloman yleisimmät menoerät ovat kotimaanmatkat (55 %), ruoka (51 %), harrastukset (31 %), mökkeily (29 %) ja ulkomaanmatkat (25 %). Kotimaanmatkailu palasi loman yleisimpien menoerien kärkisijalle, jolta ruoka sen syrjäytti viime vuonna.

– Kotimaan matkailuun liittyvät kuluttajahinnat ovat olleet laskussa, mikä on voinut lisätä kiinnostusta reissata kotimaassa. Majoituspalvelujen hinnat nousivat koronan jälkeen, mutta ainakin keväällä hinnat ovat olleet huokeampia kuin edellisvuonna. Bensan hinta puolestaan nousi Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta nyt näyttää tulevan kolmas kesä putkeen, kun bensa on halvempaa kuin edellisellä kesäreissulla.

Muilta osin kesäloman ostoslista näyttää samalta kuin viime vuonna: noin viidennes suomalaisista aikoo käyttää rahaa hankintoihin ja huvitteluun ja 14 prosenttia kodin tai kesämökin remontointiin.