Kertooko Venäjän kenraalin tuolin korkeus pikkumaisesta riitelystä?

Venäjän asevoimien johdon kerrotaan jatkaneen keskinäistä nahisteluaan Ukrainan sodan aiheuttamien jännitteiden vuoksi.

Puolustusministeri Sergei Shoigun ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin uskotaan yrittäneen nöyryyttää viime syksynä Ukraina-joukkoja komentanutta kenraali Sergei Surovikinia. Hänet pakotettiin pitämään julkisia puheenvuoroja ja selittämään erikoisella videolla vetäytymistä Hersonin alueelta.

RAND-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot huomautti, että vastaavat näytökset ovat olleet hyvin harvinaisia. Vetäytyminen onnistui lopulta hallitulla tavalla, mutta Surovikin siirrettiin alkuvuodesta Valeri Gerasimovin alaisuuteen.

Presidentti Vladimir Putinin uskotaan tulleen kärsimättömäksi puolustustaistelua painottaneeseen komentajaansa ja määränneen venäläisjoukot uusiin hyökkäyksiin Donbasin alueella.

Dara Massicot nostaa esiin Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin väitteen, jonka mukaan Venäjän puolustusministeriö on katkaissut kaikki viralliset viestiyhteydet palkkasoturiryhmään. Massicotin mukaan kyseessä on tuorein esimerkki ”pikkumaisesta riitelystä”.

Keskustelua on lisäksi herättänyt tammikuussa järjestetty Venäjän asevoimien johdon kokous, jossa puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi tavoitteeksi asevoimien koon kasvattamisen 1,5 miljoonaan sotilaaseen. Muun muassa Karjalaan aiotaan perustaa uusi armeijakunta.

Venäjän puolustusministeriön julkaisemien kuvien perusteella kenraali Sergei Surovikinin tuoli oli säädetty huomattavasti muita osallistujia matalammalle.

– Onko Venäjän asevoimien johdolla pulaa tavanomaisella korkeudella olevista tuoleista? Vai onko matala tuoli (ja arvonalennus) palkinto edes jonkinlaisesta pätevyydestä Venäjän asevoimissa, turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut analyytikko Dmitri Alperovitsh kysyy Twitterissä.

