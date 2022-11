”Kertoo suuresta paniikista” – Tämä oli Moskovan virhe Hersonissa

King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin analysoi Venäjän asevoimien tappiota Etelä-Ukrainan Hersonin kaupungissa The Sun -uutissivustolle antamassaan videohaastattelussa (jutun alla).

Ukrainan joukot valtasivat Hersonin kaupungin takaisin venäläisiltä miehittäjiltä toissa viikon viikonloppuna. Herson on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla. Nyt Venäjä rakentaa uusia puolustusasemia Dnepr-joen itäpuolella.

Martinin mukaan Venäjä teki suuren virheen, kun se ilmoitti vetäytyvänsä ennen kuin perääntymisoperaatio oli saatu päätökseen.

– Joten he luultavasti kärsivät vetäytymisilmoituksen vuoksi enemmän tappioita kuin oli tarpeen, hän sanoo.

Martin korostaa, että ukrainalaiset valmistelivat omaa vastahyökkäystään hyvissä ajoin kesä-heinäkuusta lähtien.

– Ukrainan joukot etenivät hitaasti kohti venäläisten asemia Etelä-Ukrainassa. He ovat hyökänneet venäläisten huoltolinjoja vastaan Hersonin alueella räjäyttäen polttoaine- ja ammusvarastoja sekä tuhoten ratapihoja.

Ukraina myös vaurioitti pahasti tärkeää Kertsinsalmen siltaa, joka yhdistää miehitetyn Krimin Venäjän mantereeseen.

– Se oli tärkeä huoltolinja, eivätkä venäläiset enää voineet huoltaa ja täydentää joukkojaan, Martin toteaa.

– Ukrainan strategiana oli jatkuvasti heikentää Venäjän huoltolinjoja, ja se tuotti tuloksen. Lopulta 10 000–20 000 venäläistä sotilasta jäi loukkuun joen väärälle puolelle ja heidän oli vetäydyttävä.

Mike Martin muistuttaa, että Herson on sotilaallisesti ja strategisesti erittäin tärkeä kaupunki Dnepr-joen vuoksi. Joki jakaa Ukrainan kahtia ja ulottuu Etelä-Ukrainan Krimiltä aina Pohjois-Ukrainan Kiovaan asti.

– Hersonin kaupunki oli Venäjän ainoa tukikohta Dnepr-joen länsirannalla. Se oli heille jalansija, jota he saattoivat käyttää tulevissa operaatioissa. Samalla Ukraina ei voinut rakentamaa puolustuslinjaa joen varaan.

– Siten venäläisten vetäytyminen Hersonista on valtava sotilaallinen ja samalla symbolinen tappio, koska se oli yksi niistä alueista, joita he väittivät venäläisiksi.

Ukraina oli aikoinaan osa Neuvostoliittoa, joten iso osa heidän käyttämästään kalustosta on hyvin samanlaisia kuin venäläisten kalusto.

– Kun venäläiset jättävät kalustoa taakseen, ukrainalaiset pystyvät ottamaan sen haltuunsa ja integroimaan sen joukkoihinsa, Martin selittää.

– Suurin osa ukrainalaisista on koulutettu näiden laitteiden käyttöön. Venäjälle on erityisen vaarallista jättää laitteita taakseen tuhoamatta niitä.

Hänen mukaansa vetäytymisoperaatioissa yleensä tuhotaan se kalusto, jota ei voida ottaa mukaan.

– Se, että venäläiset eivät tehneet näin, kertoo nopeasti lähdöstä, suuresta paniikista ja huonosti suunnitellusta perääntymisestä.

Sotilaallista vetäytymistä pidetään yhtenä vaikeimmista operaatioista toteuttaa.

– Tämä johtuu siitä, että perääntyvän joukon pitää karsia etulinjan takana olevien tarvikkeiden ja logistiikan määrää, jotta vihollinen ei saa niitä käsiinsä, Martin sanoo.

– Mutta myös vetäytymistä suojaavilla omilla joukoilla pitää olla tarvikkeita.

Mike Martinin mukaan vetäytymisoperaatiot pitäisi aina yrittää tehdä salassa ja ilmoittaa niistä vasta jälkikäteen.

– Venäläiset eivät välttämättä onnistuneet tekemään kaikkia tarvittavia toimia. Ja se olisi hyvin vaikeaa myös hyvin koulutetulle armeijalle puhumattakaan Venäjän armeijasta, joka ei ole hyvin koulutettu.

– Venäläiset jättivät lopulta melko paljon tarvikkeita, joita ukrainalaiset nyt käyttävät hyväkseen. He jättivät myös pari tuhatta sotilasta joen väärälle puolelle. Monet heistä joutuivat pukemaan päälleen siviilivaatteet yrittääkseen paeta.

Nice little explainer here by @TheSun and yours truly on how the Russians lost Kherson. https://t.co/noBoujkxrp

— Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) November 18, 2022