Kenraalin neuvo: Näin Kremlin ote Krimistä saadaan lipeämään

Ukrainan kerrottiin iskeneen varhain tiistaiaamuna miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaan satamaan Britannian ja Ranskan toimittamilla Storm Shadow/Scalp -risteilyohjuksilla.

Venäjän hätätilaministeriön mukaan neljä henkilöä sai surmansa. Puolustusministeri Sergei Shoigun kerrottiin antaneen ”hyvin yksityiskohtaisen” raportin tapahtuneesta presidentti Vladimir Putinille.

Julkaistun videomateriaalin perusteella Feodosijan satamassa syttyi valtavan räjähdyksen jälkeen laaja tulipalo. Ukrainalaismedian mukaan alus olisi kuljettanut iranilaisia Shahed-lennokkeja, jotka olisivat räjähtäneet iskussa.

Ohjukset osuivat maihinnousualus Novotsherkasskiin. Laivastoasiantuntija H.I. Sutton arvioi viestipalvelu X:ssä, että vaurioiden perusteella alus upposi laiturin viereen 99-prosenttisella todennäköisyydellä.

Naton Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges kehottaa länsimaita pitämään yllä vahvaa tukea Ukrainalle. Hän uskoo, että Krimin niemimaan hallussapito voitaisiin tehdä käytännössä mahdottomaksi venäläisjoukoille.

– Kuvitelkaa, jos Ukrainalla olisi sata muuta ATACMS-, Taurus-, Storm Shadow- tai Scalp-ohjusta? Venäjä ei voisi käyttää Krimiä tukikohtana. Ei laivastoa, ei ilmavoimia, ei lennokkien lähettämistä viattomia siviilejä vastaan, ei logistista tukikohtaa, jolla huolletaan Venäjän puolustuksia Ukrainan eteläosissa. Eikä Kertshinsalmen siltaa, Hodges kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Imagine if Ukraine had another hundred ATACMS, TAURUS, Storm Shadow or SCALP? Crimea would be untenable base for Russia…no navy, no air force, no drone launches against innocent civilians, no logistics hub to sustain Russian defenses in southern Ukraine…no Kerch Bridge. https://t.co/UoNg36H0sy

