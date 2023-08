Kenraalilta tyrmäys: Ukrainalta vaaditaan vääriä asioita

Amerikkalaisten on sivusta huutelun sijaan annettava Ukrainan ohjata itse omaa vastahyökkäystään, Yhdysvaltain asevoimien neljän tähden kenraali (evp.), ajatuspaja ISW:n johtokunnan puheenjohtaja Jack Keane kirjoittaa Wall Street Journalissa.

– Yhdysvaltain sotilashenkilöstö ilmaisee nyt turhautumisensa tapaan, jolla Ukraina toteuttaa vastahyökkäystään. Tämä on hälyttävää. Amerikkalaisilla upseereilla näyttää olevan epärealistisia odotuksia siitä, mitä yhdellä vastahyökkäysoperaatiolla voidaan saavuttaa, Keane toteaa.

– Yhdysvaltain pitäisi keskittyä auttamaan Ukrainaa käymään sotaa niin kuin se haluaa, eikä kitistä sivusta.

Hän viittaa Yhdysvaltain sotilasjohdon vaatimuksiin siirtää Ukrainan joukkoja pois Bahmutin suunnalta Donetskista ja keskittää Zaporizhzhjan alueelle vain yksi hyökkäys nykyisten useiden sijaan.

– Kukaan nykyisistä amerikkalaisista sotilaista ei ole suunnitellut laajamittaisia mekanisoituja operaatioita vakavasti otettavaa ja kyvykästä vihollista vastaan, joka käyttää kattavaa puolustusta, Keane toteaa.

– Joukkojen hyökkäys Melitopolia kohti, jota jotkut vaativat, on ilmeisin asia, jonka Ukraina voisi tehdä, ja se keskittäisi Ukrainan hyökkäysvoiman ajamaan lyhintä tietä pitkin merelle. Tämä lähestymistapa vaikuttaa houkuttelevalta ja sotilaallisesti järkevältä.

”Sotilaallinen väärinkäytös

Ongelmana on se, että myös venäläiset ajattelevat samoin. Alueelle on sijoitettu miehitysjoukkojen vahvimmat puolustusjoukot.

– He ovat kaivaneet syviä, laajoja juoksuhautalinjoja ja peittäneet maan miinoilla. Heidän parhaat lentäjänsä, jotka lentävät heidän kehittyneimpiä taisteluhelikoptereitaan, ovat tällä alueella valmiina Ukrainan hyökkäykseen. He ovat linnoittaneet Melitopolia ja pohjoisempana sijaitsevaa Tokmakia jo vuoden ajan. Tämä lyhin tie merelle on myös parhaiten valmisteltu osa Venäjän puolustusta alueella, Keane kirjoittaa.

Ukraina onkin saavuttanut menestystä alueella. Menestystä on kuitenkin tullut myös muualla Zaporizhzhjassa. Bahmutin rintaman taistelut vaikuttavat Keanen mukaan ärsyttävän amerikkalaisia, jotka haluavat Ukrainan säilyttävän nykyiset asemansa kaikkialla muualla ja keskittävän voimansa yhteen iskuun kohti Melitopolia.

– Tällainen neuvo on sotilaallinen väärinkäytös. Hyvin suunnitellut mekanisoidut hyökkäykset etenevät lähes aina useammalla akselilla kuin yhdellä, hän toteaa.

– Syy on yksinkertainen: Eteneminen yhdellä akselilla antaa puolustajalle mahdollisuuden keskittyä täysin kyseisen etenemisen pysäyttämiseen. Tässä tapauksessa venäläiset olisivat lähes varmasti siirtäneet joukkojaan taisteluiden muista osista niin nopeasti kuin mahdollista pysäyttääkseen ukrainalaisten hyökkäyksen Melitopoliin.

Melitopolin valtaaminen ei myöskään itsessään voi voittaa sotaa Ukrainalle, Keane toteaa.