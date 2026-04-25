Kenraalilta suorat sanat ilmasodasta: Näitä ei valitettavasti droonilla häädetä

Droonien merkitystä taistelukentällä ei tule yliarvioida, kommentoi ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen viestipalvelu X:ssä.
Herranen viittaa viestissään ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijan Henri Vanhasen kommenttiin, jonka mukaan Suomessa elää virheellinen harha, että hävittäjät ovat droonien vuoksi turhia. Vanhasen mukaan ajattelu, jossa yksi järjestelmä ratkaisee sodan, on kuitenkin hyödytöntä.
Vanhasen näkemyksessä on Herrasen mukaan perää, drooneja väheksymättä.
– Fakta on se, että samaan aikaan kun Venäjän hyökkäyksen alusta Ukrainan yhteiskuntaan on kylvetty hieman reilu 100 000 droonia, on Venäjä pudottanut määrällisesti noin 40 prosenttia enemmän liitopommeja, hän sanoo.
Liitopommit ovat ilmasta maahan laukaistavia pommeja, joiden kantamaa ja tarkkuutta on paranneltu muun muassa siivekkeillä. Ne ovat huomattavasti drooneja suurempia, ja niiden kantama on jopa 200 kilometriä.
Suuren tuhovoimansa ansiosta liitopommit ovat aiheuttaneet sodan aikana laajaa tuhoa niin rintamalla kuin ukrainalaiskaupungissa.
– Shahed kantaa about 50 kilogrammaa ja liitopommin paino on 500 – 3000 kilogrammaa, Herranen kertaa.
Ukrainalaiset ovat hyödyntäneet esimerkiksi P-1 Sun -torjuntadroonia hitaiden Shahed-droonien alasampumisessa. Sen sijaan vihollisen liitopommeihin tai hävittäjiin ne eivät Herrasen mukaan tepsi.
Herranen muistuttaa myös, että esimerkiksi Syyriassa, jossa ilmapuolustusta ei ollut, lanattiin kaupungit sileäksi perinteisillä keinoilla ilmasta. Tämä on edelleen vaihtoehto. Vihollinen tulee läpi siitä, mistä helpoimmalla pääsee.
Samaan aikaan Lähi-idässä on nähty esimerkkejä ilmapuolustuksen lamautuksesta kehittyneellä teknologialla.
– Ukraina, Syyria, Lähi-itä ovat kaikki edellisiä sotia. Meidän on varauduttava seuraavaan ja estettävä se pelotteella, Herranen tiivistää.