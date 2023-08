Kenraali Venäjän koptereista: En voi uskoa tätä

Yhdysvaltain Euroopan joukkoja aiemmin komentanut kenraali (evp.) Ben Hodges toteaa Business Insiderin haastattelussa, että video Venäjän taisteluhelikopterin pudotuksesta alleviivaa maan lentäjien kokemattomuutta.

Ukrainan mukaan maan sotilaat pudottivat viime viikolla kolme Ka-52 -taisteluhelikopteria. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu video, joka väitetysti näyttää yhden helikopterin tuhon.

Videolla kopteri lentää sellaisella korkeudella, että se jää maasta ammuttavien ohjusten uhkaamaksi. Siihen osuu tunnistamaton ammus, jonka jälkeen kopteri putoaa.

– En voi uskoa, että venäläiset lentävät tuolla korkeudella kirkkaassa päivänvalossa. Ei ole yllätys, että yksi tuli pudotetuksi, Hodges toteaa videosta.

Hänen mukaansa lentäjät tulevat tapetuiksi, jos eivät lennä joko äärimmäisen matalalla tai riittävän korkealla, etteivät joudu lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmien tuhoamiksi.

Business Insiderin mukaan asiantuntijat ovat arvioineet, että videon helikopterin saattoi tuhota olkapäältä ammuttava ohjus, joita Ukrainalle on toimitettu tuhansia. Yksin Yhdysvallat on toimittanut yli 2 000 Stinger-järjestelmää.

– Luulen, että kyse ei ole niinkään ylimielisyydestä vaan kokemattomuudesta, kenraali Hodges toteaa.

– He eivät ole vieläkään sisäistäneet sitä kovaa opetusta, että jos lennät noin, sinut tullaan ampumaan alas.

Close footage of the Russian Ka-52 downed outside of Robotyne yesterday. pic.twitter.com/cfd1fMosHQ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 18, 2023