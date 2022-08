Kenraali varoittaa julmasta taistelusta lähipäivinä

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä Etelä-Ukrainassa.

Kenraalin mukaan on kuitenkin vielä epävarmaa, onko kyseessä suurempi vastahyökkäys.

– Jos tämä on Ukrainan vastahyökkäys, meidän pitäisi odottaa näkevämme erittäin kovaa ja julmaa lähitaistelua lähipäivinä, Ryan kirjoittaa Twitterissä.

– Seuraamme mielenkiinnolla Venäjän reaktioita. On syytä seurata tarkasti, kuinka he [Venäjä] synkronoivat taktiset ja operatiiviset vastauksensa.

Ryanin mukaan Venäjän strategiset reaktiot (ohjusiskut, informaatio-operaatiot tai painostus Ukrainan muihin alueisiin) ovat myös kiehtovaa seurattavaa tulevina tunteina ja päivinä.

– Tulevat tunnit tuovat meille paremman näkyvyyden tilanteesta. Mutta ajatukseni ja rukoukseni ovat niiden rohkeiden ukrainalaisten kanssa, jotka taistelevat maansa puolesta, Ryan toteaa.

Today there are reports of a series of Ukrainian attacks across the south. Much remains uncertain, particularly whether this might be a larger counteroffensive. While things gain clarity, here is my recent thread on considerations for a Ukrainian southern campaign. 1/5 🧵 https://t.co/WknrXEGo3w

