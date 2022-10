Kenraali tyrmää hyökkääjän lisäjoukot: Kaksi kuukautta ei riitä

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kiinnittää huomiota Venäjän valtiontelevision uutisiin, joiden mukaan hiljattain mobilisoitujen venäläisten asevelvollisten siirtäminen Ukrainan rintamille kestää kaksi kuukautta.

– Hieno juttu. Mutta kykenevätkö he tekemään mitään? Eivät todellakaan pysty, Hertling toteaa suorasukaisesti Twitterissä.

Hänen mukaansa Venäjä saattaa pystyä kouluttamaan pakkovärvätyille sotilaan perustaidot kahdessa kuukaudessa, mutta se ei vielä riitä.

Hertling korostaa, että eri puolustushaarojen ja aselajien yhteistoimintaoperaatioita (muun muassa panssarivaunujen, jalkaväen, tykistön, ilmavoimien, pioneerien ja logistiikan koordinointi) ei voi kouluttaa kahdessa kuukaudessa. Tämä pätee myös upseereille ja aliupseereille annettavaan johtajakoulutukseen.

– Korruptio on piinannut vuosikausien ajan venäläistä huoltojärjestelmää, eikä sitä voi korjata kahdessa kuukaudessa.

– Panssarivaunujen, jalkaväen, tykistön, tiedustelun, pioneerien, ilmavoimien ja muiden elementtien koordinoiminen taistelukentällä toteutettavia operaatioita varten ei onnistu kahdessa kuukaudessa.

Hertling nostaa esille myös venäläissotilaiden kokeman epäluottamuksen Venäjän hallintoa kohtaan. Luottamuksen rakentaminen kestää pitkään.

– 60 000 venäläistä sotilasta on kuollut Ukrainassa. Äitien ja vaimojen kokemia menetyksiä ei voida peruuttaa.

Hän muistuttaa lisäksi, että varusteita, univormuja, ammuksia, muonaa ja varaosia (joita ei pakotteiden vuoksi ole) ei ehditä jakaa kahdessa kuukaudessa.

Hertlingin mielestä yhtenä ongelmana on presidentti Vladimir Putin, jonka pään kääntäminen Ukrainan sodan suhteen ei ole todennäköistä.

– Neuvojen antaminen presidentille, joka ei kuuntele ja joka tappaa virallisen linjan vastaisia ehdotuksia tarjoavat henkilöt, ei ole mahdollista.

Hertling katsoo, että Venäjällä vallitsevaa kulttuuria ei voi muuttaa kahdessa kuukaudessa.

– Se vie vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja Putin häviää jatkossakin.

Interestingly, RU State TV now claiming it will take “two months” to get recently mobilized to the front lines in Ukraine.

Great. But will they be able to do anything? No friggin’ way.

RU may be able to train the basics of soldiering in 2 months.

But…. 1/5

— Mark Hertling (@MarkHertling) October 5, 2022