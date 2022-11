Kenraali povaa yllätyksiä rintamalla – näin sota muuttuu talvella

Sota Ukrainassa ei lakkaa talvella, mutta muuttuvat olosuhteet voivat muuttaa operaatioiden tahtia ja tarjota osapuolille mahdollisuuksia hyödyntää taistelukentällä saavutettua menestystä ja valmistautua ensi vuoden taisteluihin, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

– Voimme odottaa lisää yllätyksiä tulevina kuukausina. Sodan keskeinen elementti on jatkuva pyrkimys saada etulyöntiasema viholliseen nähden. Molemmat osapuolet etsivät tapoja saada alueita haltuun ja heikentää vastustajan kykyjä ja moraalia. Joskus tämä johtaa luoviin ja yllättäviin toimiin, Ryan toteaa Twitterissä julkaisemassaan kirjoituksessa.

– Taistelut jatkuvat talvella eri tahtiin. Molemmat osapuolet jatkavat pitkän kantaman iskujen tekemistä ja informaatiosotaa. Venäjän ja Ukrainan pitää suojata sotilaansa ja kalustonsa talvisissa olosuhteissa, jotta ne voivat ylläpitää mahdollisimman suurta taisteluvoimaa hyödyntääkseen mahdollisuuksiaan talvella ja suorittaakseen suurempia hyökkäysoperaatioita vuonna 2023.

Ryanin mukaan Venäjän Ukrainassa olevien joukkojen uusi komentaja, kenraali Sergei Surovikin haluaa luultavasti vahvistaa joukkojensa logistiikkaa, tulenkäyttöä ja johtamisjärjestelmää talven aikana varmistaakseen, että oikeat voimavarat ovat rintaman oikeissa osissa.

Ryan uskoo, että Surovikin tarkastelee Venäjän hyökkäysjoukkojen johtorakennetta ja karsii ”heikot linkit” tehden muutoksia maavoimien organisaatioon.

– Talvi tarjoaa Surovikinille mahdollisuuden suunnitella vuonna 2023 toteutettavia operaatioita. Hän harkitsee tulevien hyökkäysten prioriteetteja – niiden jaksotusta ja niissä käytettäviä kokeneita ja mobilisoituja joukkoja. Hän myös kerää varastoihin ampumatarvikkeita, Ryan sanoo.

Hänen mukaansa Surovikin myös jatkaa Ukrainan siviili- ja energiainfrastruktuuria vastaan suunnattuja ilmaiskuja.

– Venäläiset uskovat selvästi, että ukrainalaisia voidaan painostaa tällä tavalla neuvotteluihin, mikä antaisi Venäjälle hengähdystauon.

– Tosiasia on, että tällaiset toimet harvoin toimivat. Se on lujittanut ukrainalaisten tahtoa, ja sen seurauksena useimmat Euroopan hallitukset todennäköisesti tukevat Ukrainaa entistä enemmän.

Ryan korostaa, että Ukrainan asevoimat nappasi itselleen aloitteen sodassa jokin aika sitten Harkovan ja Hersonin alueilla aloitettujen vastahyökkäysten seurauksena.

– Ukrainalaiset eivät missään nimessä halua hukata tätä tilaisuutta kylmempien kuukausien aikana. Voimme odottaa ukrainalaisten tekevän opportunistisia hyökkäyksiä, kun he löytävät heikkouksia Venäjän puolustuksessa. Samaan aikaan he jatkavat Venäjän logistiikka- ja komentokeskusten tuhoamista.

Ryanin mukaan myös Ukraina täydentää ammusvarastojaan, suunnittelee ensi vuoden operaatioita ja muokkaa tarpeen vaatiessa komentoketjuaan ja asevoimiensa organisaatiota.

– Ukrainalaiset ovat osoittautuneet venäläisiä taitavammiksi taktisessa ja institutionaalisessa sopeutumisessa tämän sodan aikana. He käyttävät tätä mukautuvaa oppimiskulttuuria ollakseen valmiita vuoteen 2023.

Hän uskoo Ukrainan jatkavan ja kehittävän loistavaa strategista vaikuttamistaan. Tämä on ollut olennainen osa Ukrainan narratiivin luomisessa, länsimaisen tuen hankkimisessa ja vihollisen moraalin heikentämisessä sodan alusta lähtien.

– Luultavasti näemme virallisilla ja ei-virallisilla kanavilla tarinoita huonosti varustetuista ja jäätyvistä venäläisjoukoista.

Poliittisesti presidentti Volodymyr Zelenskyi pyrkii Ryanin mukaan talven aikana säilyttämään lännen sotilaallisen, taloudellisen ja humanitaarisen tuen. Hän taistelee Venäjän informaatio-operaatioita vastaan pyrkien tekemään tyhjiksi väitteet siitä, että eurooppalaisten suuret lämmityslaskut johtuvat heidän tuestaan Ukrainalle.

– Samaan aikaan hän keskustelee länsimaisten johtajien kanssa rauhanehdoista, jotka hän esitteli G20-kokouksessa. Hän on asettanut selkeät ehdot, jotka Ukrainan hallituksen mielestä ovat tämän sodan päättymisen perusta, Ryan sanoo.

– Presidentti Zelenskyi yrittää talven aikana myös hillitä orastavia aloitteita neuvottelujen aloittamiseksi pian venäläisten kanssa. Hänellä ei ole rationaalista syytä suostua neuvotteluihin nyt, kun otetaan huomioon Ukrainan joukkojen hallussaan pitämä aloitte taistelukentällä ja venäläisten vastenmielinen käytös kaikilla tasoilla heidän hyökkäyksensä aikana. Zelenskyi pyrkii varmistamaan, ettei häntä pakoteta neuvottelemaan, kun hän saattaa pystyä lyömään venäläiset taistelukentällä.

The coming winter will not see a cessation of the war in #Ukraine. But it may change the tempo of operations – and provide opportunities for both sides to exploit opportunities, and prepare for 2023 campaigns. My latest analysis on substack. https://t.co/XKhFXGEGEe

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) November 18, 2022