Kenraali: Merkkejä välittömästä katastrofista Venäjällä

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling analysoi Twitterissä Venäjän liikekannallepanoa ja sotatilan julistamista Venäjään laittomasti liitetyille Ukrainan alueille.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin yrittää pakottaa ukrainalaiset taistelemaan Venäjän armeijassa, Hertling sanoo.

– Näin itsevaltiaat rakensivat aikoinaan armeijan, varsinkin kun heille yleensä uskolliset ihmiset eivät halua taistella.

Putin ilmoitti keskiviikkona Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Venäjän osin miehittämille ja paperilla Venäjään liitetyille Ukrainan Hersonin, Zaporižžjan, Donetskin ja Luhanskin alueille julistetaan sotatila. Määräys koskee lisäksi myös miehitettyä Ukraina Krimiä ja Venäjän Ukrainan rajalla sijaitsevia Krasnodarin, Belgorodin, Brjanskin, Kurskin ja Rostovin alueita. Niillä ei sovelleta kuitenkaan täyttä sotatilaa.

Sotatilalaki mahdollistaa muun muassa liikekannallepanon julistamisen ja antaa viranomaisille laajat ja tarkemmin määrittelemättömät oikeudet rajoittaa kansalaisten vapauksia ja oikeuksia.

Hertling korostaa, että Venäjän aikaisemmin syyskuussa julistama liikekannallepano aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mitä se ratkaisee. Kun mobilisaatiosta ilmoitettiin, se aiheutti suuria ongelmia koulutuksen puutteen ja valmistautumattomien sotilaiden nopean palvelukseen astumisen vuoksi.

Venäjällä on raportoitu sen aiheuttaneen taloudellisia, diplomaattisia ja poliittisia ongelmia Moskovassa.

– Toisin sanoen venäläisten ”reserviläisten” mobilisointi aiheuttaa Putinille suuria ongelmia. Asiantuntijoilta kysytään nyt, ”onko tämä merkki Venäjän heikkoudesta”. Ei ole. Se osoittaa merkkejä välittömästä katastrofista Venäjällä.

Hertlingin mielestä Ukrainan alueiden laiton liittäminen, ukrainalaisten siviilien lähettäminen Krimille tai Venäjälle ja pakeneminen ukrainalaisten lasten kanssa Venäjälle eli ”pakottamistoimet”, ovat kaikki merkkejä Putinin jatkuvasta strategisesta epäonnistumisesta.

– Hän yrittää nyt saada rivinsä kokoon hätäisillä toimilla.

It appears Putin is taking a page out of the 17th century. He's now attempting to "dragoon" Ukrainians to fight in the RU Army.

The smart RU expert @jillrussia used the term "dragooning" during @wolfblitzer's @CNNSitRoom tonight.

What's that mean? A short historical 🧵 1/12

— Mark Hertling (@MarkHertling) October 20, 2022