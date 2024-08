Kenraali määräsi omia sotilaitaan tapettaviksi, heidät räjäytettiin kellariin

Ukrainan yleisradioyhtiö Suspline kertoo puistattavasta vallan väärinkäytöstä, jonka kohteeksi joutui sotilaita, jotka valittivat epäasiallisista olosuhteista. Tapauksesta on käynnissä rikostutkinta, josta Venäjän valtiolle myönteinen media vaikenee täysin. Siitä kertoo kuitenkin myös riippumaton, Latviaan paenneiden venäläistoimittajien julkaisu Meduza.

Tapaus sattui kesällä 2023 Luhanskin alueen kellareissa.

Kuudes motorisoitu jalkaväkidivisioona oli perustettu pian sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan talvella 2022. Divisioonan komentajaksi nousi eversti nimeltä Marat Ospanov.

Nykyään Ospanov on jo kenraalimajuri – presidentti Vladimir Putin ylensi hänet helmikuussa 2023.

Kun Kuudennen moottoroidun jalkaväkidivisioonan sotilaat keväällä 2023 sotilaat taistelivat Luhanskissa, olot olivat ilmeisen huonot. Sotilaat alkoivat valittaa oloistaan. Rotaatiot oli peruttu, autot olivat rikki. Peseytymään ei päässyt, eikä ruokaa saanut. Erään venäläisen Telegram-uutiskanavan julkaisemassa viestissä sotilailta kerrotaan, että he olivat saaneet vain neljä tölkkiä kondensoitua maitoa. Avunsaanti haavoittuneille saattoi kestää päivätolkulla.

– Kun pyydämme ruokaa ja vettä, komentaja vastaa, että älkää olko vauvoja ja imekää k*****, ryhmä Hantin ja mansien autonomisesta piirikunnasta värvättyjä sotilaita kertoi pitkässä videoviestissä.

– Kun pyysimme lämpökameraa ja radiopuhelimia, alkoivat uhkaukset. Sanottiin että jos jatkatte, divisioonan komentaja tulee ja ampuu valittajat. Jos se ei toimi, hän tuhoaa asemanne tykistöllä.

Viestissä sotilaat korostivat, että he eivät kieltäydy sotimasta – mutta he eivät voisi toimia ilman komentajansa tukea.

Paikallinen ihmisoikeuskomisaari kuuli sotilaiden tilanteesta ja kertoi siperialaiselle uutissivustolle heinäkuussa, että tilanne oli korjattu ja ongelmia aiheuttanut rykmentin komentaja vaihdettu.

Syyskuussa 2023 kuudennen divisioonan yksikkö 1307 kertoi samalle uutissivustolle lisää kuulumisiaan.

– Kaksisataa tai kolmesataa on kadonnut. Meidän tiedusteluryhmässämme oli 109 taistelijaa, nyt meitä on 25. Emme saa evakuoida haavoittuneita, he lojuvat ulkona vuotamassa verta, sanoi yksi sotilas. Hän kutsui johdon antamaa ”rikollista” määräystä suurista tappioista.

Ihmisoikeuskomissaari kertoi saaneensa selville, että potkut oli annettu aiemmin väärälle upseerille. Vastuullinen ei ollutkaan rykmentin komentaja, vaan divisioonan komentaja – sotanimeltään Gjurza eli Kyy.

Syyskuussa ei vielä tiedetty, mitä kauhuja tämän yksittäisen huomion taustalle kätkeytyi. Heinäkuussa 2023 Venäjän varapuolustusministeri Viktor Goremykin nimittäin vieraili Luhanskin seudulla taistelualueilla. Hantin ja mansien piirikunnan ihmisoikeuskomissaari ja kuvernööri olivat asioineet keskenään, ja viesti kiiri eteenpäin. Goremykin tapasi yksikkö 1307:n tyytymättömiä sotilaita.

Syyskuussa käynnistyi sotilasasioiden rikostutkinta. Kesti kuitenkin vielä melkein vuoden, loppukesään 2024, ennen kuin Ukrainan yleisradioyhtiö Suspilne onnistui saamaan Venäjän tutkintakomiteasta esitutkinta-asiakirjoja tapauksesta. Palataan siis toukokuuhun 2023, jolloin yksikkö 1307 sotilaat olivat julkaisemassa videoviestinsä.

Toukokuun 11. päivänä 2023 divisioonankomentaja Gjurza, eli Marat Ospanov, määräsi yhdeksäntoista sotilasta kiinniotettavaksi kurinpitotoimena. Perusteluna oli käskyjen noudattamatta jättäminen. Sotilaat suljettiin Popasnan pikkukaupungissa sijaitsevien kerrostalojen kellareihin.

Kellareissa ei ollut vessoja tai peseytymistiloja. Nukkumapaikkojakaan ei ollut, vettä ja ruokaa liian vähän. Sotilaita pidettiin kellareissa eri mittaisissa jaksoissa, osa päästettiin pois siksi aikaa, kun Venäjän puolustusministeriö teki kesäkuun lopulla yksikköön tarkastuksen, ja lähetettiin sen jälkeen takaisin. Tässä rytäkässä yksi kellarisotilaista, nuori lääkintämies, ehdittiin lähettää etulinjaan jossa hän haavoittui pian.

Heinäkuussa 2023 komentaja Ospanovin mielestä kellareissa oli kahdeksan sotilasta, jotka olivat ”kurinpitotoimien ulottumattomissa”. Venäjän tutkintakomitean asiakirjojen mukaan heitä kaikkia kidutettiin. Heihin kohdistettiin väkivaltaa potkimalla, nyrkeillä hakkaamalla, sekä pahoinpitelemällä heitä työkaluilla sekä vartaloon että kasvoihin.

Heinäkuun alkupuolella Ospanov antoi apulaiskomentajalleen määräyksen. Apulaiskomentaja käski tehtävään viisi alaistaan. Alaiset siirsivät kuorma-autolla seitsemän kellarissa pidettyä sotilasta toiseen kohteeseen, kaukaisempaan kellariin. Sitten alaiset heittivät kellariin vähintään viisi käsikranaattia. Kun kranaatit olivat räjähtäneet, tehtävälle määrätty majuri lähti kellariin varmistamaan työn. Hän ampui PB-pistoolilla vielä ainakin seitsemän laukausta.

Kun kaikki seitsemän sotilasta olivat varmistettu kuolleiksi, heidän palvelustoverinsa jatkoivat komentajan määräyksen toteuttamista polttamalla heidän ruumiinsa. Myös kuljetuksessa käytetty kuorma-auto poltettiin.

Jälkiä ei saanut jäädä.

Miten sana kiersi Venäjän liittovaltiotasolla toimivaan, vakavien rikosten tutkimisesta vastaavaan tutkintakomiteaan, ei ole tiedossa. Syyskuussa 2023 kuitenkin loput sotilaat vapautettiin kellareista ja Meduzan mukaan jokin esitutkinta oli käynnissä.

Maaliskuun lopussa 2024 päivätyn tutkintakomitean sotilasrikosyksikön asiakirjan mukaan kuudennen motorisoidun jalkaväen kivääridivisioonan sotilaita vastaan oli käynnissä rikostutkinta. Susplinen haltuunsa saaman asiakirjan perusteella tutkintanimikkeinä olivat virka-aseman väärinkäyttö, vapaudenriisto sekä murha.

Seitsemän sotilaan joukkomurhan käytännön toteutuksesta vastannut eversti Jevgeni Malyško pidätettiin tammikuussa, mikäli Telegramissa toimivia venäläisiä sotabloggareita on uskominen. Suspline sai tietää kenraalimajuri Ospanovista, kun toimittajat tavoittivat hänen vaimonsa. Vaimon usko miehensä syyttömyyteen on niin vahva, että hän kertoi miehensä olevan Donetskissa psykiatrisessa sairaalassa.

Kuolleiden sotilaiden omaisille Venäjän tutkintakomitea ei ole heidän mukaansa kertonut, että heidän aviomiehensä, poikansa tai isänsä olisi kuollut. Näitä sotilaita pidetään kadonneina.

Kellarikurinpidosta hengissä selviytyneet eivät vastanneet median soittopyyntöihin.