Kenraali listaa: Näitä Ukrainan hyökkäyksessä kannattaa seurata

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Ben Hodges kertoo Washington Postin kirjoituksessaan, että vaikka yleisö tahtoisi ymmärtää reaaliajassa kuinka vastahyökkäys etenee, ensimmäiset raportit eivät juuri koskaan ole niin hyviä tai huonoja, kuin vaikuttavat.

– Kesästä tulee todennäköisesti pitkä ja vaikea. Emme pysty arvioimaan, miten hyvin vastahyökkäys on onnistunut, vielä pitkään aikaan, hän toteaa.

Kolmessa operaatiossa Irakissa ja Afganistanissa johtotehtävissä toiminut Hodges antaa kirjoituksissaan neljä seikkaa, joihin vastahyökkäystä seuratessa kannattaa huomiota kiinnittää. Ensimmäinen niistä on suuret, sadoista panssariajoneuvoista koostuvat ukrainalaiset panssarijoukot.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että ukrainalaiset etsivät edelleen haavoittuvuuksia. Tiedämme, että päähyökkäys on alkanut, kun näemme suuria panssarijoukkojen ryhmittymiä – kaksi tai kolme panssariprikaatia, jotka hyökkäävät yhteen suuntaan, hän toteaa.

Toisena seikkana kannattaa seurata Venäjän puolustuslinjoja. Pelkkiä juoksuhautoja on rakennettu satoja kilometrejä, lisäksi linjoihin lukeutuu muun muassa miinakenttiä ja panssariesteitä.

– Puolustus on vain niin hyvä kuin sotilaat, jotka miehittävät juoksuhautoja ja suojaavat esteitä. Jään odottamaan, ovatko niistä taistelevat venäläiset tehokkaampia puolustuksessa kuin he olivat hyökkäyksessä, Hodges toteaa.

Kolmas huomionarvoinen kohta on Ukrainan kärsimät tappiot. Niitä ei Hodgesin mukaan tule ylitulkita.

– Vihollisen linjojen läpi murtautuminen ei ole koskaan helppoa. Ukraina tulee kärsimään takaiskuja. Kuvat vaurioituneista panssarivaunuista eivät ole luotettava indikaattori siitä, miten taistelu etenee. Mutta ne ovat muistutus siitä, että helppo voitto on epätodennäköinen, hän toteaa.

Neljäs, ehkä tärkein asia, on Ukraina-tukeen liittyvien kantojen muutokset länsimaissa.

– Ukraina on eksistentiaalisessa taistelussa. Se, kuinka kauan se kestää ja kuinka monta ihmishenkeä se maksaa, riippuu suuresti siitä, millaista lisätukea länsi tarjoaa, Hodges toteaa.

– Joe Bidenin hallinto on sanonut, että se on antanut Ukrainalle sen, mitä se uskoo tarvitsevansa menestyäkseen, ja ehdottanut, että Ukrainan tehtävänä on hyödyntää mahdollisimman hyvin sitä, mitä sillä on. Tällainen asenne voi johtaa passiiviseen itsetyytyväisyyteen – taistelukentän tulosten seuraamiseen ja odottamiseen. Ukraina ei kuitenkaan juuri nyt tarvitse sivustakatsojia. Se tarvitsee ATACMS-järjestelmiä, Hodges toteaa.

ATACMS on lyhyen kantaman ballistinen ohjusjärjestelmä, jonka luovuttamista hän on maansa hallinnolta vaatinut. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

