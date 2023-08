Kenraali listaa havaintonsa: Näin lennokit ovat muuttaneet sotaa

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan toteaa ABC:n julkaisemassa kirjoituksessaan, että lennokit ovat kehittyneet valtavasti Venäjän hyökkäyssodan aikana. Ryan listaa viisi sodankäynnin osa-aluetta, joiden muuttumisen lennokkien käyttö Ukrainassa on osoittanut.

Ensimmäinen on liike taistelukentällä. Sen havaitseminen on nyt huomattavasti aiempaa helpompaa. Lennokkeja on usein ilmassa kymmeniä jokaista rintamakilometriä kohti.

– Kun näiden lennokkien tuottamat tiedot ”yhdistetään” muihin sotilas- ja siviilianturiteknologioihin, näkyvyys lisääntyy poikkeuksellisen paljon taistelukentällä ja sen ulkopuolellakin, toteaa Ryan.

Lennokkien avulla lisääntynyt tiedon määrä nopeuttaa myös sotilaallisten päätöksien tekoa. Aika, joka kohteen havaitsemisen ja siihen iskemisen välillä on lyhentynyt. Tällä hetkellä aika havaitsemisen ja tuhon välillä on alle kaksi minuuttia. Tämä kasvattaa kaluston liikkuvuuden merkitystä.

Ryanin kolmas havainto on taisteluiden tarkkuuden kasvaminen. Lennokit mahdollistavat iskujen erittäin tarkan kohdentamisen niin kalustoon, yksilöihin kuin päämajoihinkin. Lennokeista ammuttavat ammukset ovat myös huomattavan paljon edullisempia, kuin vanhemmat tarkkuusammukset.

Eivät mikään voittamaton hopealuoti

– Neljäs havainto on, että lennokit demokratisoivat taistelua ja kalustohankintoja. Monia lennokkeja käyttävät sotilaat, mutta joitakin myös muut valtion virastot tai jopa siviiliorganisaatiot. Sotilashenkilöstön käyttämät lennokit eivät enää edellytä operaattoreiden läsnäoloa etulinjassa, Ryan kirjoittaa.

– Taistelun demokratisoitumiseen liittyy myös se, että monet tässä sodassa käytettävät lennokit on hankittu siviiliväestön joukkorahoituksen avulla.

Viimeinen huomio, jonka tärkeyttä Ryan korostaa, on se, etteivät lennokit ole taisteluiden muovaamiskyvystään huolimatta mikään voittamaton hopealuoti. Ne eivät yksin voita sotia tai edes taisteluita.

– Sekä Ukraina että Venäjä toteuttavat monenlaisia toimia vihollisen lennokkioperaatioiden torjumiseksi. Ukrainalaiset ovat mukauttaneet operaatioitaan varmistaakseen, että niiden tappiot ovat vähäisempiä, ja parantaakseen lennokkien käyttäjien selviytymiskykyä, Ryan kirjoittaa.

– Erityisesti venäläinen elektroninen sodankäynti on edelleen tappava vastustaja monille lennokeille, ja Ukraina voi menettää jopa 10 000 lennokkia kuukaudessa.