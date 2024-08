Kenraali lataa Kurskista murskakritiikkiä: ”Kukaan ei halua raportteihin totuutta”

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustaja Andrei Gurulev kritisoi ankarasti Venäjän epäonnistumista Ukrainan Kurskiin suuntautuvan hyökkäyksen estämisessä. Hyökkäys Venäjän puolelle Ukrainan pohjoisen rajan yli on jatkunut pian viikon. Ukrainan joukot ovat edenneet arviolta 25–30 kilometriä Venäjälle.

Duumaedustaja Gurulev kertoo käyneensä Kurskissa viime viikolla. Hän kertoo vaimonsa olevan kotoisin seudulta ja selittää, että kävi hakemassa ”vanhuksia” turvaan.

– Olin Kurskin alueella, näin miten miinoja asetettiin, mutta ilman tulitukea niillä ei ollut mitään vaikutusta. Kuka tämän suunnitteli? Kuka tämän keksi, Gurulev kirjoittaa Telegram-kanavallaan.

– Tämä on vakavaa. Nykyään on mahdotonta suunnitella näin vakavia operaatioita ilman että tiedämme niistä. En usko, etteivät he tienneet vihollisjoukkojen keskittämisestä, Gurulev viittaa siihen, että Ukrainan hyökkäys ei ole voinut tulla Venäjälle yllätyksenä.

Gurulev on sotilasarvoltaan kenraaliluutnantti. Hän on osallistunut taisteluihin Tšetšenian toisessa sodassa, ollut omien sanojensa mukaan vastaamassa yksityisarmeija Wagnerin ensimmäisistä taisteluoperaatioista Donbasissa vuonna 2014 ja toiminut Venäjän asevoimien eteläisen sotilaspiirin varakomentajana. Hän on ollut Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman edustajana syksystä 2021.

Telegram-kirjoituksessaan Kurskin tilanteesta Gurulev kritisoi myös sitä, että rajaa Kurskin ja Belgorodin alueilla turvanneita joukkoja ei ole varustettu riittävällä tiedustelukyvyllä.

– Kukaan täällä ei halua raportteihin totuutta. Me kaikki haluaisimme kuulla, että kaikki on ihan hyvin.

Gurulev tuskailee, että tilanne taitaa olla aivan erilainen kuin vuosikymmen sitten. Kukaan ei halua ottaa vastuuta.

Kurskin tilanteen kommentointi ei ole Gurulevin kirjassa vielä järin radikaalia puhetta. Kesällä 2022 tämä kenraaliluutnantti ehdotti, että Venäjän tulisi tehdä ohjusisku Lontooseen ja Alankomaihin. Syksyllä 2023 hän ehdotti, että osittainen liikekannallepano tulisi ulottaa Venäjän työttömiin ja lähettää heidät Ukrainaan sotimaan.