Kenraali kertoo: Näin isku Iranin johtajaa vastaan onnistui

Isku Iranin ylintä johtajaa Ali Khameneita vastaan onnistui Israelin tiedustelupalvelu Mossadin tiedustelutiedon ansiosta, kertoo yhdysvaltalaiskenraali Jack Keane The Timesille.

Yhdysvalloilla on käytössään valtava arsenaali modernia teknologiaa. Khameneita ja muita Iranin johtohahmoja salakuuntelivat muun muassa Yhdysvaltojen huippusalaiset Orion-satelliittit, RC-135 -tiedustelulentokoneet sekä Reaper-droonit.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Khamenein puheluita salakuunnelleilla vakoojilla olikin jo hyvä käsitys siitä, miten hirmuhallitsijan päivät kuluivat. Samaan aikaan iso osa Teheranin liikennekameroista oli hakkeroitu, ja niitä käytettiin Khamenein henkivartijoiden tarkkailuun.

Keanen mukaan oli vain ajan kysymys milloin Khamenei ja muut johtohahmot eliminoitaisiin.

– Vaikka Iranin johto tiesi vaarasta ja muutti menettelytapojaan, näissä uusissa tavoissakin oli tottumuksia, joista tuli ennustettavia, Keane kertoo.

Kenraali kertoo, kuinka Khamenein lisäksi tiedustelupalvelut tarkkailivat monia muita hallinnon johtohahmoja.

– Näin tiesimme, että tärkeä kokous tapahtuisi ja että se pidettäisiin presidentin asunnossa. Tiesimme, että Khamenei ei olisi bunkkerissaan, sillä kokous pidettäisiin päiväsaikaan, mikä taas loi kapean mahdollisuuden toimia, Keane selittää.

Lopulta palapelistä puuttui vain yksi palanen: Jonkun Teheranissa täytyisi varmistaa, että kaikki etäältä kerätty tiedustelutieto piti paikkaansa.

Poimintoja videosisällöistämme

Tässä kohtaa apuun tuli Mossad.

– Meillä on paljon kokemusta korkea-arvoisten islamistikohteiden valvonnasta, ja tiedustelutieto oli erittäin hyvää, kenraali avaa.

– Mutta Mossad toimitti ihmistason tiedustelutiedot, kun taas me toimitimme muut tiedusteluelementit.

Mossadin agentit olivat käytännössä tehneet Teheranista toisen kotinsa. He näyttävät persialaisilta, puhuvat virheetöntä persiaa ja taitavat paikallisen kulttuurin, tavat ja pukeutumisen. Agenteilla on myös suuri joukko omia tietolähteitään.

Israelin tiedustelupalvelun verkosto Teheranissa oli niin hyvä, että CIA:n ei edes kannattanut yrittää rakentaa samanlaista itse.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Emme koe tarpeelliseksi jäljentää Mossadia. Ihailemme heidän omistautumistaan ja jatkuvaa menestystä, jota he ovat saavuttaneet useiden vuosien ajan, Keane tiivistää.

Yhdessä Mossadin tiedustelukyvyt ja Yhdysvaltojen teknologia mahdollistivat onnistuneen iskun.

– Kun kaikki se laitetaan yhtään, kenet tahansa voidaan löytää ja ketä tahansa seurata milloin tahansa, Keane sanoo.