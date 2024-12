Kenraali-evp: Venäjä valmistautuu jättämään tukikohtansa Syyriassa

Yhdysvaltojen asevoimien eläköitynyt kenraaliluutnantti Mark Hertling arvioi CNN:lle, että Venäjä valmistautuu hylkäämään Syyriassa sijaitsevat tukikohtansa.

Viime päivinä Venäjän lentotukikohdasta Latakian Khmeimimissä on levinnyt kuvia, joissa on näkynyt muun muassa kaksi suurta pysäköityä Antonov-125 -kuljetuskonetta. Koneiden rahtiluukut ovat olleet auki, ja niitä on ilmeisesti oltu lastaamassa.

Venäjä on myös Militarnyin mukaan vetänyt pois tavallisesti Tartukseen sijoitettuja sota-aluksiaan sekä ilmatorjuntajärjestelmiä.

Hertling arvioikin, että Venäjä haluaakin joukkonsa pois sekä Latakiasta että Tartuksesta.

– Kiitoradalla ei juuri nyt ole riittävästi lentokoneita kaiken tukikohdassa olevan varustuksen siirtämiseen, mutta tämä on alku, Hertling pohtii.

Kenraalin mukaan kyseessä on joka tapauksessa merkittävä tapahtuma. Venäjä vaikuttaakin olevan huolissaan tukikohtiensa turvallisuudesta, ja valmistelee siksi vetäytymistä. Tämä siitäkin huolimatta, että Tartus on Venäjälle merkittävä laivastotukikohta, joka antaa sille jalansijan Välimerellä.

– He ovat jo menettäneet osan toimintakyvystään Mustallamerellä, ja nyt he menettävät myös mahdollisuuden operaatioihin Välimerellä, Herling listaa.

– Venäjä on nopeasti menettämässä tärkeitä asemiaan ja tukikohtiaan ympäri Eurooppaa ja Välimeren aluetta.

Vladimir Putin syyttänee tukikohtien menetyksestä Syyrian entistä hirmuhallitsijaa Bashar al-Assadia, jonka hallinto romahti vain parissa viikossa syyrialaiskapinallisten suurhyökkäyksen jälkeen. Tästä huolimatta al-Assadille, kuten monille muille entisille diktaattoreille, on myönnetty Venäjältä turvapaikka.

Al-Assadia ei kuitenkaan ole vielä nähty julkisuudessa. Ex-diktaattorin olinpaikasta ei Hertlingin mukaan ole silti epäilystä.

– Hän on jossain Venäjällä, todennäköisesti Moskovassa, Hertling päättää.