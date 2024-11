Kenraali-evp muistuttaa: USA:n senaatissa on vahvaa tukea Ukrainalle

Tuki Ukrainalle Yhdysvaltojen senaatissa tulee säilymään vahvana, arvioi USA:n Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges.

Hänen mukaansa republikaanipuolueessa on useita Natoon, Ukrainana tukeen ja transatlanttiseen yhteistyöhön positiivisesti suhtautuvia korkeassa asemassa olevia senaattoreita.

– Toivottavasti he toimivat vastuullisesti, strategisesti ja suojelevat strategisia intressejämme Euroopassa, Hodges kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltojen presidentinvaalien yhteydessä äänestäjät valitsivat osassa osavaltioita myös senaatin jäseniä. Vaalien tuloksena republikaanipuolue on saamassa enemmistön senaatissa.

Yli 30 vuoden uran Yhdysvaltain armeijassa tehnyt kenraali evp. Barry McCaffrey kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Yhdysvalloissa puoluerajat ylittävä yhteistyö tulee olemaan Donald Trumpin presidenttikaudella erittäin tärkeää ulkopoliittisissa kysymyksissä.

McCaffreyn mukaan Kiinan, Venäjän, Pohjois-Korean ja Iranin muodostama uhka on säilynyt ennallaan, vaikka ulkopolitiikka ei muodostunut vaalien teemaksi.

Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi on herättänyt huolta Yhdysvaltojen sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen. Trump on vaalikampanjansa aikana luvannut lopettaa sodan Ukrainassa, mutta hän ei ole kertonut keinoista tavoitteensa toteuttamiseksi.

Suunnitelmaluonnoksissa on mainittu muun muassa rintamalinjojen jäädytys nykyisiksi ja Ukrainan Nato-jäsenyyden lykkääminen tulevaisuuteen.

Myös tulevan presidentin halukkuus sitoutua Natoon herättänyt kysymyksiä.

