Kenraali-evp: Iskut Venäjälle osoittavat tämän asian

Ukrainan kyky toteuttaa monimutkaisia ja vaativia iskuja syvälle rintamalinjojen taakse osoittaa sen sotilaallisten kyvykkyyksien kehittyneen merkittävästi, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan.

Ryan kommentoi Venäjällä viime päivinä tapahtuneita tulipaloja öljy- ja kaasuteollisuuden terminaaleissa. Ukraina on kyennyt iskemään lennokeilla syvälle Venäjän infrastruktuurikohteisiin. Ukrainan iskujen on arvioitu olleen tulipalojen taustalla, mutta sen osallisuutta kaikkiin tulipaloihin ei ole voitu vahvistaa.

– Tämä on jälleen yksi osoitus Ukrainan jatkuvasti mukautuvasta ja varsin vaikuttavasta strategisesta iskukompleksista, Ryan kirjoittaa X:ssä viitaten viime yönä syttyneeseen tulipaloon maakaasuterminaalissa Pietarin lähistöllä.

This is what we might describe as ‘aggressive sanctions’ on Russian energy exports. Another demonstration of Ukraine’s constantly adapting, and quite impressive, strategic strike complex. Thanks @JayinKyiv https://t.co/veWslwlKjU

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 21, 2024