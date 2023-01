Kenraali arvioi vuotta 2023: Venäjä pelaa nyt aikaa

Ukrainan sodan kehityskulkujen ennustaminen on vaikeaa, mutta vuoden 2023 aikana etenkin viisi tekijää on ratkaisevassa roolissa taistelujen jatkuessa. Näin arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan.

Ryan analysoi Ukrainan sotaa Twitterissä.

Ensimmäinen tekijä on Ryanin mukaan ammusten tuotannon lisääminen. Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäyssota on kääntänyt kylmän sodan jälkeiset puolustuspoliittiset ratkaisut päälaelleen. Pienemmät armeijat tarvitsivat vähemmän aseita ja ammuksia, ja ammuksia myös varastoitiin vähemmän kuin kylmän sodan aikana. Nyt, kun sota Ukrainassa on kestänyt kymmenen kuukautta, ovat niin Venäjän, Ukrainan kuin Ukrainaa tukevien länsimaiden varannot hupenemassa.

Jotta Ukrainan pystyisi valtaamaan takaisin Venäjän miehittämät alueet, on läntisen aseteollisuuden lisättävä tuotantoaan, Ryan toteaa.

Toinen sodan kehitykseen vaikuttava seikka, Ryan jatkaa, on maiden kyky mobilisoida, kouluttaa ja siirtää joukkoja. Siinä missä Venäjä aloitti liikekannallepanon vasta jouduttuaan suuriin vaikeuksiin syksyllä, mobilisoi Ukraina joukkonsa jo varhain. Ukrainan sotilaita on koulutettu jatkuvassa tahdissa, ja joukkojen taistelutahto on korkea, Ryan toteaa. Nyt kuitenkin myös Venäjän liikekannallepano alkaa tuottaa tulosta, ja kymmenien tuhansien uusien venäläissotilaiden ilmaantuminen rintamalle on Ukrainan keskeisiä haasteita. Venäjä saattaa myös pyrkiä uuteen liikekannallepanon aaltoon tänä vuonna, Ryan arvioi.

Lännen aseapu Ukrainalle on Ryanin mukaan kolmas sodan luonteen määräävä tekijä, sillä Ukraina ei voita sotaa pelkästään puolustuksellisin asein, Jos länsi toimittaa Ukrainalle sen asejärjestelmät, merkitsisi se käännekohtaa sodassa, hän uskoo.

Kiinnostavaksi seikaksi Ukrainan sodassa Ryan nostaa Kiinan roolin. Kiina on toistaiseksi pysynyt puolueettomana, eikä se ole asettunut tukemaan Venäjän hyökkäyssotaa. Tämä linja, jonka Ryan uskoo johtuvan muun muassa Yhdysvaltain kaupan merkityksestä Kiinalle, on toistaiseksi hyödyntänyt Ukrainaa. Mutta mikäli Kiina päättäisikin asettaa Venäjä-suhteensa Yhdysvaltojen edelle, merkitsisi se suurta voittoa Vladimir Putinin Venäjälle, Ryan arvioi.

Vuonna 2023 merkittävä asemassa tulee Ryanin mukaan myös olemaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen valtionjohdon kestokyky. Volodomyr Zelenskyi ja Joe Biden ovat olleet keskeisessä osassa keräämässä tukea ja apua Ukrainalle, mutta vuonna 2023 miehiin tulee Ryanin mukaan kohdistumaan paineita istua neuvottelupöytään.

– Sen sijaan Putin pelaa aikaa, toivoen että länsi vähitellen väsyy sotaan vuonna 2023. Bidenin ja Zelenskyin kyky pitää Eurooppa ja Yhdysvallat yhtenäisenä Ukrainan takana on alkaneen vuoden keskeisiä muuttujia, Ryan ennustaa.

2/ However, there are certain variables which are likely to have a significant impact on the course of the war in 2023. I believe there are five key variables, which depending on the approaches of #Russia and #Ukraine, will shape this war in the coming year. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

4/ Drawdowns of forces and consolidations of defence companies in the wake of the Cold War saw smaller military organisations demanding less equipment and ammunition, and stocking less, than had been the case for the preceding decades. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

6/ For some, the solution is for the Ukrainians to ‘fight like Americans’ & use less ammunition. Given current shortfalls, this is part of the solution. https://t.co/3QUjHVpQew — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

8/ So far, only the United States has indicated that it will do so – and this will not take effect for 6-12 months. Until then, more effective use of existing munitions stockpiles will be the rule. Fortunately, the Russians are facing similar problems. https://t.co/3uGmLKsTNC — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

10/ Reportedly mobilising around 700,000 troops, the Ukrainians have an advantage in numbers (at this point) as well as motivation for their soldiers. https://t.co/Kvd8ZG9xze — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

12/ The influx of tens of thousands of new Russian troops, and the potential mobilisation of more in 2023, presents a challenge for Ukrainian strategy moving into 2023. The ability for either side to most effectively mobilise their people is a key variable in the war. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

14/ Part of the theory for this is to ensure that training and logistics can be undertaken to ensure that the systems provided to Ukraine are supportable over the long term. — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

16/ A turning point in 2023 will be reached if the west flings off this unnecessary fear – what @EliotACohen has called ‘baloney realism’ – and gives Ukraine the offensive capability it needs to take back all of its territory. https://t.co/6wDNxLDvJI — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

18/ China still imports Russian coal, LNG and oil, providing revenue for Putin’s regime. However, should the Chinese decide assisting Russia is more important than its trade relationship with America, it could see a significant shift in Russian fortunes. https://t.co/Fx9oIglEx0 — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023

20/ Biden’s #leadership has been vital in hardening western resolve and coordinating a steady flow of aid to Ukraine. In 2023, Biden & Zelensky will be under greater pressure, from Europe and some in the US Congress, to explore peaceful resolutions to the war. pic.twitter.com/GNQduTFWef — Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 1, 2023