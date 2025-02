Keltainen erikoisuus – tältä näyttää kunnossapitovaunu

Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapidon työntekijät ovat rakentaneet uuden työvaunun Helsingissä ja Espoossa kulkevan pikaratikkalinja 15:n radalle. Vaunulla tehdään kunnossapitotöitä Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä yöaikaan.

Uuden työvaunun ensisijainen tarkoitus on palvella ajolankojen huurtumiseneston kunnossapitotoimissa. Vaunu on varustettu uudentyyppisellä huurrevirroittimella, jonka tekniikka perustuu perinteisen huoparullan sijasta huurtumisen estoaineen levittämiseen sumuttamalla.

Vaunu on rakennettu täysin Kaupunkiliikenteen työntekijöiden omana työnä ja omalla tietotaidolla. Ainoastaan huurrevirroitin on tilattu Keski-Euroopasta. Rakentamisessa käytetyt osat löytyivät omasta takaa, ja myös varaosien osalta Kaupunkiliikenne on omavarainen.

– Kunnossapidon työntekijöillä on kymmenien vuosien ajalta osaamista ja kokemusta raitiovaunuista ja etenkin vanhemmista nivelraitiovaunuista. Työvaunun rakentamiseen kutsuttiin avuksi myös yksi eläkkeelle jäänyt ammattilainen, Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapitoyksikön va. johtaja Matti Pekkarinen toteaa tiedotteessa.

Työvaunun pohjana on vanha 1980-luvun nivelraitiovaunu numero 82. Vaunusta on tehty kahteen suuntaan ajettava, jotta se pystyy kulkemaan pikaratikan radalla.

Prototyypin suunnittelu ja ideointi Kaupunkiliikenteellä aloitettiin vuosi sitten, ja keväällä 2024 alkoi kunnossapitovaunun rakentaminen. Vanhasta vaunusta irrotettiin välipala eli C-vaunu. Matkustajien penkit poistettiin sisältä, ja vaunun takapäähän rakennettiin toinen ohjaamo.

Vaunuun suunniteltiin myös erillinen käyttöjärjestelmä. Työvaunu rakennettiin Vallilan raitiovaunuvarikolla.

Uusi työvaunu on nimeltään Ananas, ja sen kylkinumero on 2282.