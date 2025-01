Kelan pääjohtajaksi yli sata hakijaa

Keskiviikkona päättyneeseen Kelan pääjohtajahakuun on ilmoittautunut 105 henkilöä.

Kela on julkaissut listan hakijoista täällä. Yksi henkilö ei halunnut nimeään julkaistavan.

Hakijoiden joukossa ovat työministeri Arto Satonen (kok.) ja keskustan entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko.

Virkamieskunnasta tehtävään ovat hakeneet sosiaali- ja terveysministeriön sosiaaliturva- ja vakuutusosaston osastopäällikkö Liisa Siika-aho, työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja Brysselissä Suomen pysyvässä edustustossa työskentelevä sosiaaliasiainneuvos Antero Kiviniemi.

Kelan pääjohtajaksi ovat hakeneet myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen entinen ylijohtaja Mikael Collan, Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen ja Kelan johtoryhmään kuuluva Nina Nissilä.

Kelan nykyinen pääjohtaja Outi Antila jää eläkkeelle 31. toukokuuta.

Kelan pääjohtaja nimitetään ensimmäistä kertaa 7 vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen. Aiemmin virkasuhteet ovat olleet toistaiseksi voimassa olevia. Uuden pääjohtajan virkasuhde alkaa 1.6.2025.

Pääjohtajan nimittävät Kelan valtuutetut eli 12 kansanedustajaa. Kokoomuksella on neljä ja perussuomalaisilla ja SDP:llä on kulmallakin kolme valtuutettua. Keskustalla ja vihreillä on molemmilla yksi valtuutettu.

Juttua korjattu 15.1.2025 klo 14.23: Kelan pääjohtajaksi on hakenut 105 henkilöä eikä 104 henkilöä, kuten jutussa ensin kerrottiin.