Helsingin yliopiston päärakennus. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Kelan pääjohtaja: Tutkintotehtailu on johtanut tason laskuun

  • Julkaistu 09.08.2025 | 17:41
  • Päivitetty 09.08.2025 | 18:53
  • Koulutus
Lasse Lehtosen mukaan koulutukselle ja tutkimukselle on osattava asettaa vaatimuksia.
Tutkintotehtailu on johtanut tason laskuun monella tieteenalalla Suomessa, harmittelee Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen viestipalvelu X:ssä.

Lehtonen siteeraa viestissään Helsingin Sanomissa julkaistua pankkimies ja ministeri Seppo Lindblomin haastattelua. Lindblomin mukaan vahva tiedepolitiikka on ainoa tepsivä tuottavuustemppu, joka lopulta auttaa velka- ja puolustuskuluissa.

Kelan pääjohtaja sanoo olevansa Lindblomin kanssa samaa mieltä. Hän kuitenkin painottaa vaatimustason ylläpidon merkitystä.

– Koulutukselle ja tutkimukselle on kuitenkin myös osattava asettaa vaatimuksia, Lehtonen sanoo.

Vaatimustason heikentyminen taas on taas aiheuttanut Lehtosta huolestuttavan kehityskulun.

– Tutkintotehtailu kun on jo johtanut tason laskuun monella tieteenalalla Suomessa, Lehtonen varoittaa.

Lehtonen on kritisoinut aiemminkin korkeakoulujen vaatimustason laskua. Lokakuussa Lehtonen kommentoi, ettei hän usko koulutusvaatimusten helpottamisen parantavan Suomen talouden tilaa.

Samalla hän on arvostellut Helsingin yliopiston suunnitelmia laskea tohtorintutkintoon vaadittavien artikkelien määrää 3-5:stä yhteen.

– Määrä kun ei korvaa laatua, vaikka opetusministeriö tutkintotehtailuun yliopistoja kannustaa, Lehtonen linjasi tuolloin.

